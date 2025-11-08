A inflamação é um mecanismo de defesa no qual os vasos sanguíneos deixam sair células e substâncias de defesa no local onde atuam contra os agressores que estiverem ali.

Já o termo infecção significa “apenas” que o organismo foi contactado por bactérias, vírus ou fungos. Este apenas está entre aspas para ressaltar que são cinco possiblidades:

(1º) Infecção não significa que vai ter uma doença. No corpo temos milhões de microrganismos e nada acontece, e muitas vezes são microrganismos importantes e causadores de doença que ficam à espreita de uma fraqueza do corpo. Podem ficar apenas temporariamente;

(2º) Também não significa que vai ocorrer uma reação do organismo tipo uma inflamação. Muitos têm o bacilo da tuberculose e nem sabe, ou tem o vírus do herpes ou do zoster e nem imagina;