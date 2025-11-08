A inflamação é um mecanismo de defesa no qual os vasos sanguíneos deixam sair células e substâncias de defesa no local onde atuam contra os agressores que estiverem ali.
Já o termo infecção significa “apenas” que o organismo foi contactado por bactérias, vírus ou fungos. Este apenas está entre aspas para ressaltar que são cinco possiblidades:
(1º) Infecção não significa que vai ter uma doença. No corpo temos milhões de microrganismos e nada acontece, e muitas vezes são microrganismos importantes e causadores de doença que ficam à espreita de uma fraqueza do corpo. Podem ficar apenas temporariamente;
(2º) Também não significa que vai ocorrer uma reação do organismo tipo uma inflamação. Muitos têm o bacilo da tuberculose e nem sabe, ou tem o vírus do herpes ou do zoster e nem imagina;
(3º) Muitas vezes a infecção fica latente, quiescente, gerando doença meses ou anos depois do contato. Isto acontece com a hepatite viral, com a tuberculose pulmonar ou com fungo da paracoccidioidomicose;
(4º) Em muitos casos, a infecção desaparece depois de alguns ou meses pela ação de mecanismos dos tecidos, sem sinais e sintomas, como acontece com o vírus HPV em algumas pessoas;
(5º) E tem os casos comuns em que a infecção gera uma reação do organismo com sinais e sintomas que caracterizam uma determinada doença como a gripe, conjuntivite e outras, incluindo em certas pessoas até o HPV e seus vários subtipos.
As doenças advindas de uma infecção são chamadas de doenças infecciosas e tendem a ser contagiosas ou transmissíveis. Algumas destas doenças, acontece com a inflamação agindo contra o agente causador, mas tem casos que o vírus provoca uma neoplasia ou câncer, ou uma verruga comum, sem qualquer inflamação ou outra reação.
OS INFECCIOSOS
Deve-se ressaltar, o que cai em quase em quase todo concurso da área da saúde, que quando o contato se faz com parasitas, o termo utilizado não é infecção e sim infestação.
Uma alfinetada no dedo ou no braço vai induzir inflamação, mas um HPV ao contatar a pele ou mucosas pode provocar uma neoplasia benigna ou maligna, mas não vai induzir inflamação.
O HPV entra nas células epiteliais e os epitélios não têm vasos sanguíneos, logo não tem inflamação como mecanismo de defesa. Os vírus não são os melhores indutores de inflamação, pois ficam dentro das células, são seres intracelulares. Os vírus como ficam dentro das células tendem a promover mutações no DNA e sua presença pode induzir hiperplasias, neoplasias benignas e neoplasias malignas, também chamadas de cânceres.
Alguns vírus escolhem as células neurais para se esconderem dos mecanismos de defesa e, ao viver sorrateiramente nestes nervos periféricos, promovem alterações na estruturas nervosas, provocando paralisias faciais, neuralgias, etc. Passam anos até que ocorram manifestações em forma de sinais e sintomas e sejam descobertos.
Por outro lado, a inflamação ocorre mais eficiente contra agentes no meio extracelular onde ela ocorre. As bactérias e os fungos tendem a ficar fora das células, por entre elas e a inflamação ao atacarem-nas, provoca dor, edema, forma pus, febre e muitas outros sinais e sintomas. Já os parasitas variam muito de acordo com seu tipo de reação que induzem em suas infestações.
REFLEXÃO FINAL
É correto dizer que infecção viral pode provocar câncer nos casos do HPV, vírus da hepatite, do herpes e outras, mas a infecção não é sinônimo de inflamação. Então não é correto afirmar que a inflamação provoca câncer, isto é coisa de infecção viral que é intracelular.
Professor Titular da USP e Colunista de Ciências do JC.