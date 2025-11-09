Muito antes de sensores, temporizadores e controladores organizarem o trânsito de Bauru, a fluidez nas ruas contava com semáforos que dependiam da iniciativa humana e uma manivela. Quem viveu a realidade de equipamentos condicionados à ação do homem foi Luiz Prudente, de 84 anos, policial militar da reserva, que dedicou três décadas ao tráfego bauruense.

"Trabalhei 30 anos no trânsito de Bauru. Naquela época, o setor era pobre, não tinha estrutura. Tudo era manual", relembra. Entre as décadas de 1960 e 1970, a cidade contava com cerca de dez semáforos manuais, instalados em pontos como as avenidas Rodrigues Alves, Araújo Leite, Marcondes Salgado e até na rodovia Marechal Rondon. O cruzamento da Rodrigues Alves com a Rondon - onde hoje existe um viaduto - é o que mais marcou o policial, que atuou ali por mais de 15 anos.

"Era pista simples. A gente segurava o verde para caminhões e ônibus descerem com segurança. Se parassem na ladeira, não subiam mais. Era tudo no braço", conta. Segundo Prudente, o que deve ter sido o primeiro semáforo do município foi instalado na Rodrigues Alves com a Araújo Leite.