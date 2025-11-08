A tradicional Marcha para Jesus de 2025 será realizada no próximo sábado (15), com concentração às 16h no Parque Vitória Régia e saída prevista para as 16h45, em direção à praça Rui Barbosa. De acordo com Diego Gomes da Silva, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru e Região (Conpev), organizador do evento, a expectativa é reunir cerca de cinco mil pessoas. "Esse foi o nosso marco no ano passado e esperamos até superá-lo", afirma. O tema deste ano é "A Unidade das Igrejas", e tem o objetivo de orar pela cidade e abençoar a vida dos fiéis. "Temos vivido turbulências nos últimos tempos. A ideia da marcha é continuarmos unidos e manter a chama viva de que dias melhores virão", explica.

O evento é aberto a todas as igrejas da cidade, independentemente da religião. "Sintam-se livres para vestir suas camisetas, símbolos e trajes das suas comunidades. Nossos irmãos de outras religiões são bem-vindos", reforça Diego.

Ao final da caminhada, na Praça Rui Barbosa, haverá apresentação musical com momentos de louvor e adoração. O encontro deve seguir até 21h, com cadeiras disponíveis para o público se acomodar. A participação é aberta a todos.