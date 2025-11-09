A inteligência artificial (IA) generativa está transformando a forma como as pessoas produzem, consomem e compreendem informação. Para os advogados bauruenses José Milagre e Emily Oliveira, especialistas em direito digital e crimes cibernéticos, o avanço acelerado da tecnologia, a IA em especial, impõe desafios inéditos — da preservação da saúde, do direito autoral e da privacidade ao próprio funcionamento da democracia — e exige uma regulamentação urgente no Brasil.

Milagre afirma que a ausência de regras claras pode gerar danos profundos. "O mau uso da IA pode comprometer vidas, reputações e até a honra das pessoas. A Europa já tem o AI Act, e o projeto brasileiro segue linha semelhante, exigindo transparência, avaliação de impacto e centralidade no usuário. Usar IA sem regulação é perigoso", adverte.

Entre os efeitos colaterais já percebidos, o advogado cita as "alucinações" das máquinas, isto é, quando o sistema inventa dados ou conclusões falsas. "Ela tende a concordar, quer, muitas vezes, agradar o usuário e criar respostas agradáveis, mesmo que erradas. Por isso, confiar cegamente é um erro grave. O papel humano de análise crítica é insubstituível", ressalta Emily.