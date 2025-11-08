A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anunciou nesta sexta-feira (7), em solenidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações (Sedecon), a assinatura de um protocolo de intenções para contratação de um empréstimo de R$ 109 milhões junto à Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo.

O empréstimo terá de passar por aprovação da Câmara Municipal. Não se sabe se o governo enviará o projeto de lei (PL) ainda neste ano, mas o fato é que as mornas sessões da Câmara das últimas semanas voltarão a esquentar. Já está no Legislativo, por exemplo, o pedido de autorização para concessão da coleta e destinação do lixo urbano. E logo chegará o PL do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Pré-candidato

O médico bauruense Raul Gonçalves Paula, o Dr. Raul (Podemos), reafirmou nesta sexta, no programa Café com Política, informações divulgadas pela coluna a respeito de sua decisão de concorrer à Câmara Federal na eleição de 2026. Ele recebeu um sinal verde e até mesmo um incentivo da líder nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu.