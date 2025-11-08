Empréstimo
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anunciou nesta sexta-feira (7), em solenidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações (Sedecon), a assinatura de um protocolo de intenções para contratação de um empréstimo de R$ 109 milhões junto à Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo.
Vai esquentar
O empréstimo terá de passar por aprovação da Câmara Municipal. Não se sabe se o governo enviará o projeto de lei (PL) ainda neste ano, mas o fato é que as mornas sessões da Câmara das últimas semanas voltarão a esquentar. Já está no Legislativo, por exemplo, o pedido de autorização para concessão da coleta e destinação do lixo urbano. E logo chegará o PL do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Pré-candidato
O médico bauruense Raul Gonçalves Paula, o Dr. Raul (Podemos), reafirmou nesta sexta, no programa Café com Política, informações divulgadas pela coluna a respeito de sua decisão de concorrer à Câmara Federal na eleição de 2026. Ele recebeu um sinal verde e até mesmo um incentivo da líder nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu.
Melhor caminho
Raul diz que escolheu a disputa federal por estar menos congestionada. Por ora, salvo algum esquecimento, estão no páreo como pré-candidatos o próprio Raul, Eduardo Borgo (Novo), Lúcia Rosim (PSD) e, possivelmente, Rodrigo Agostinho (PSB). Além de um grande número de candidatos de outras regiões.
Pedido de informação
O ativista Pedro Valentim enviou à prefeitura um pedido de informação sobre quais entidades receberam as emendas impositivas dos vereadores de Bauru. Ele pede a prestação de contas das entidades que já receberam e as que ainda não receberam.
Rastreabilidade
Valentim anexou a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do ministro Flávio Dino, que obriga a todos os entes federados (estados, municípios e União) a dar ampla publicidade, transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. E lembrando que Bauru acabou de aprovar uma lei de autoria do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que obriga os entes beneficiados com dinheiro público a prestar contas a cada 4 meses.
Verba para cultura
O vereador André Maldonado (PP) anuncia a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para Bauru, a partir de uma solicitação feita por ele à deputada estadual Marina Helou. "Vai auxiliar o programa da cultura de Bauru e valorizará os artistas locais", afirmou à coluna.