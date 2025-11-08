A madrugada e o início da manhã deste sábado (8), em Bauru, já registram chuva devido a uma nova frente fria que passa pelo Interior do Estado de São Paulo. A Defesa Civil e o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) também alertam para a possibilidade de rajadas de vento que podem chegar a 95 quilômetros por hora e descargas elétricas. A reportagem já registrou a queda de parte de uma árvore antes das 5h, na quadra 4 da rua Almeida Brandão, o que interditou o trecho próximo ao cruzamento dessa via com o quarteirão 23 da rua Rodrigues Alves, no Higienópolis.

Para quem pretende viajar ou está no Litoral paulista, uma advertência: a Defesa Civil emitiu alerta para um ciclone extratropical neste final de semana. A orientação é evitar a navegação e que banhistas evitem as praias. Isso porque, segundo o próprio órgão estadual, os ventos podem ultrapassar por lá os 115 quilômetros por hora.

Boletim do tempo

Segundo o IPMet, neste sábado haverá áreas de chuva, algumas com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, a nebulosidade e as chuvas diminuem, começando pelas regiões Oeste e Sul do Estado, causando queda nas temperaturas.