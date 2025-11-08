08 de novembro de 2025
Bauru já sente efeito da frente fria e registra queda de árvore

Por Bruno Freitas | da Redação
Bruno Freitas
Cruzamento da rua Almeida Branda com a Rodrigues Alves está interditado
Cruzamento da rua Almeida Branda com a Rodrigues Alves está interditado

A madrugada e o início da manhã deste sábado (8), em Bauru, já registram chuva devido a uma nova frente fria que passa pelo Interior do Estado de São Paulo. A Defesa Civil e o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) também alertam para a possibilidade de rajadas de vento que podem chegar a 95 quilômetros por hora e descargas elétricas. A reportagem já registrou a queda de parte de uma árvore antes das 5h, na quadra 4 da rua Almeida Brandão, o que interditou o trecho próximo ao cruzamento dessa via com o quarteirão 23 da rua Rodrigues Alves, no Higienópolis.

Para quem pretende viajar ou está no Litoral paulista, uma advertência: a Defesa Civil emitiu alerta para um ciclone extratropical neste final de semana. A orientação é evitar a navegação e que banhistas evitem as praias. Isso porque, segundo o próprio órgão estadual, os ventos podem ultrapassar por lá os 115 quilômetros por hora.

Boletim do tempo

Segundo o IPMet, neste sábado haverá áreas de chuva, algumas com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, a nebulosidade e as chuvas diminuem, começando pelas regiões Oeste e Sul do Estado, causando queda nas temperaturas.

No domingo (9), a frente fria se afasta do Estado de São Paulo e o tempo volta a ficar estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte das regiões, com exceção da região Leste, onde permanece a previsão de chuvas fracas e chuviscos isolados, com temperaturas em elevação.

