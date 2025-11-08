O que seria da vida sem as cores, não é mesmo? Aqui, a dica é usá-las para dar um toque mágico de finalização do look, deixando o visual único e pessoal. Vamos nessa?

Brincar com as cores é um exercício fascinante que a moda nos proporciona. Mas, muitas vezes é deixado de lado pela maioria. E o mais divertido é que essa brincadeira permite desde a mistura de cores contrastantes até mesmo a combinação de tons mais claros e sutis.

Quer mais? Você pode, ainda, optar por incluir apenas um item colorido no seu visual. Para não errar ao decidir quais cores devem entrar em sua produção, tome nota das seguintes dicas!