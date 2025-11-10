A opção por uniões consensuais — aquelas em que o casal vive junto sem formalizar o casamento no civil ou religioso — tem ganhado cada vez mais espaço entre os bauruenses. Segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bauru registrou aumento expressivo nesse tipo de relação nos últimos 12 anos.

Em 2022, 50.848 pessoas de 10 anos ou mais viviam em união consensual na cidade, o que representa 29,17% da população (379.146). No Censo de 2010, esse percentual era menor, 38.963 bauruenses optaram por esse tipo de união, evidenciando uma tendência de mudança nos padrões familiares e de convivência.

A analista da pesquisa do IBGE, Luciene Longo, explica que o crescimento dessas uniões reflete transformações sociais mais amplas.

“O aumento na proporção de uniões consensuais reforça as mudanças comportamentais que têm sido experimentadas na sociedade brasileira, quando as uniões no civil e religioso vêm perdendo espaço para as uniões não formalizadas. No entanto, vale ressaltar que as uniões consensuais podem ser registradas em cartório ou não”, observa.