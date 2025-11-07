O Esporte Clube Noroeste, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e a Escola de Formação Estrelas do Futuro estão com inscrições abertas para a peneira anual das categorias de base Sub-13 e Sub-14 do time, que será realizada no dia 7 de dezembro, um domingo, às 8h e às 10h, respectivamente, no Estádio Distrital Luiz Edmundo Coube, em Bauru. As equipes são comandadas pelos técnicos Alex Garcia, Victor Giroldo e Rodrigo Gasparoto.
De acordo com eles, o objetivo é avaliar novos talentos de Bauru e região para disputar o Campeonato Paulista de 2026. Para participar do monitoramento, é necessário que os jovens atletas sejam nascidos em 2013 ou 2014 (Sub-13 em 2026) e em 2012 (Sub-14 em 2026).
O Estádio Distrital Luiz Edmundo Coube fica na quadra 1 da rua Manoel Theóphilo Pinto Ribeiro, no Jardim Araruna. A taxa administrativa para participar é de R$ 15 por atleta, com pagamento online, via cartão ou Pix, além da doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A comissão técnica da base pede para que os candidatos ao Sub-13 cheguem às 7h30 e os do Sub-14 compareçam às 9h30.
O que levar
Para participar, os atletas devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis e levar o comprovante de inscrição, seja impresso ou no celular, no dia da peneira. Os jogadores devem apresentar RG, e é obrigatório o uso de roupa adequada para futebol e chuteira de cravo ou society. O ideal é que os interessados em jogar no Noroeste não compareçam com camisas de outros times.
A inscrição e o pagamento devem ser feitos exclusivamente pelo site disponível na bio do Instagram da base, @base_ecn , ou pelo link encurtado: https://sl1nk.com/Inscricaopeneiranoroeste .
De acordo com a base, caso o atleta não consiga realizar a inscrição online, ela poderá ser feita presencialmente no local. No entanto, sujeita à disponibilidade de vagas. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99716-1151.