O Esporte Clube Noroeste, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e a Escola de Formação Estrelas do Futuro estão com inscrições abertas para a peneira anual das categorias de base Sub-13 e Sub-14 do time, que será realizada no dia 7 de dezembro, um domingo, às 8h e às 10h, respectivamente, no Estádio Distrital Luiz Edmundo Coube, em Bauru. As equipes são comandadas pelos técnicos Alex Garcia, Victor Giroldo e Rodrigo Gasparoto.

De acordo com eles, o objetivo é avaliar novos talentos de Bauru e região para disputar o Campeonato Paulista de 2026. Para participar do monitoramento, é necessário que os jovens atletas sejam nascidos em 2013 ou 2014 (Sub-13 em 2026) e em 2012 (Sub-14 em 2026).

O Estádio Distrital Luiz Edmundo Coube fica na quadra 1 da rua Manoel Theóphilo Pinto Ribeiro, no Jardim Araruna. A taxa administrativa para participar é de R$ 15 por atleta, com pagamento online, via cartão ou Pix, além da doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A comissão técnica da base pede para que os candidatos ao Sub-13 cheguem às 7h30 e os do Sub-14 compareçam às 9h30.

O que levar