A manhã deste domingo (9) promete ser de muita emoção no Estádio Mirante Ferroviário. Duas das maiores equipes do futebol amador da cidade, Beija-Flor e Independência, se enfrentam pelas quartas de final da 13ª Copa Semel, com início marcado para as 10h10. Ambas as equipes contam com torcidas apaixonadas e grandes, garantindo clima de clássico, com arquibancadas lotadas.
As quartas de final são disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a semifinal será definida nos pênaltis. Os times do Parquinho e do Tangarás já garantiram sua classificação e aguardam os resultados deste domingo para conhecer o chaveamento da semifinal.
Ele é definido pela pontuação acumulada ao longo das fases eliminatórias, segundo o regulamento da competição. Isso torna cada partida decisiva para o caminho rumo à grande final.
O Beija-Flor chega com a segunda melhor campanha do torneio, invicto, e busca o sétimo título de sua história. A equipe da Zona Leste aposta na experiência do elenco para garantir a vaga na semifinal. O meio-campo conta com o talento do meia Pereira, ex-Noroeste, enquanto Anderson Cavalo e Mendonça comandam o ataque, formando uma dupla ofensiva reconhecida pela eficiência e entrosamento.
O Independência, atual campeão, manteve parte do elenco vencedor e reforçou a equipe com novas contratações para fortalecer o time. Um dos destaques é o meia Murilo, responsável por ditar o ritmo da equipe e articular as jogadas. Na frente, o camisa 9 Levi, destaque da campanha passada, continua sendo uma peça fundamental, sendo considerado um dos principais nomes do campeonato.
Com elencos experientes e taticamente preparados, Beija-Flor e Independência prometem um duelo equilibrado e competitivo do primeiro ao último minuto, mantendo a tradição de grandes clássicos do futebol amador da cidade.