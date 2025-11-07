A manhã deste domingo (9) promete ser de muita emoção no Estádio Mirante Ferroviário. Duas das maiores equipes do futebol amador da cidade, Beija-Flor e Independência, se enfrentam pelas quartas de final da 13ª Copa Semel, com início marcado para as 10h10. Ambas as equipes contam com torcidas apaixonadas e grandes, garantindo clima de clássico, com arquibancadas lotadas.

As quartas de final são disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a semifinal será definida nos pênaltis. Os times do Parquinho e do Tangarás já garantiram sua classificação e aguardam os resultados deste domingo para conhecer o chaveamento da semifinal.

Ele é definido pela pontuação acumulada ao longo das fases eliminatórias, segundo o regulamento da competição. Isso torna cada partida decisiva para o caminho rumo à grande final.