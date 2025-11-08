Estamos a 2 meses do início do Paulistão 2026. A grande vantagem dos times que não disputam divisões nacionais (caso do Noroeste) é começar a preparação antes e chegar “voando” nas primeiras rodadas. O clube já anunciou 4 atletas que estarão no elenco pra disputa do maior Estadual do país: o goleiro Jeferson Romário, o lateral Leocovick e os volantes Léo Sena e Tauã. Dos jogadores que estão sob contrato e aparecem no BID, acredito que ficarão: Carlinhos (zagueiro), Wesley (lateral), Cauã, Thiago e Pedro Felipe (atacantes). Além deles, temos os que estão emprestados e vão retornar: Maycon, Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes. Todo noroestino sonha com a volta do Carlão. Com as fortes especulações em torno do lateral Pacheco, teríamos 15 atletas. Acredito que devem ser anunciados mais 8 jogadores pra “fechar a lista” do técnico Guilherme. Seriam 2 goleiros, 1 lateral, 3 zagueiros, 1 meia e 1 atacante (quem sabe Fabrício Daniel). Vamos aguardar...

Que trabalho difícil, quase um quebra-cabeça com centenas de peças esse de organizar a tabela do Brasileirão 2025. O funcionário da CBF responsável por essa tarefa tem que ser muito bem pago. Quando se iniciar a 33ª rodada nesse sábado (8), ainda teremos 3 jogos pra “zerar” as partidas atrasadas: Galo x Fortaleza na quarta (12), Sport x Flamengo e Santos x Palmeiras ambos no sábado (15). Quando finalmente parecia que ficaria “em dia”, a CBF precisou mexer novamente na tabela pra acomodar jogos do Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG (que estão na final da Liberta e da Sul-Americana). Aí começa aquela confusão que o torcedor brasileiro infelizmente já está acostumado...

É preciso prestar muita atenção pra “entender” as mudanças. Um verdadeiro “rolo”. Os jogos da 37ª (penúltima) do Verdão e do Galo foram antecipados pras datas reservadas da 34ª rodada: 16/11 (Red Bull x Atlético) e 19/11 (Palmeiras x Vitória). Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre o alviverde paulista e o time mineiro que estava previsto pro dia 19. Na semana que antecederá a final da Libertadores, os jogos de Flamengo e Palmeiras (da 36ª rodada) foram puxados pra a noite de terça (25). O Fla tem duelo com o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras visita o Grêmio. Com as mudanças, o Palmeiras fará seus três últimos jogos no Brasileirão como visitante. Tudo muito complicado e “apertado” nesse calendário que terá a última (e talvez decisiva) rodada do Brasileirão no domingo, dia 7 de dezembro. A única certeza: Palmeiras ou Flamengo irão levantar a taça...