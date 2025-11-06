O professor de redação Guido Dal Col Netto aceitou o convite para ser o paraninfo, ou seja, o padrinho de formatura, da turma do terceiro ano B do Colégio Preve após uma homenagem inusitada feita na tarde desta quinta-feira (6), em Bauru. A turma, com 35 alunos, guiou o educador até o carro dele, um Peugeot branco, que estava decorado com papéis adesivos coloridos e até uma casca de banana pendurada na maçaneta.

Segundo Guido, que leciona há 22 anos, o reconhecimento foi emocionante e cheio de piadas internas. “A homenagem já havia começado na sala de aula, com presentes e vídeos de dedicatória que eles fizeram com participação da minha esposa e filha. Depois, pediram para que eu fosse dar uma ‘olhadinha’ no carro”, relembra.

Com os olhos cobertos, o professor já imaginava o que estava por vir. “Colar post-its no carro de professores virou ‘modinha’ na internet, que os alunos provavelmente quiseram copiar”, comenta. Para limpar o veículo, ele precisou levá-lo ao lavacar. “Acho que é um julgamento errado criticar os estudantes pelo feito. Gostei da homenagem e essa turma é querida. No fim, tudo correu bem”, conclui.