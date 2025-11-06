O Bauru Tênis Clube foi a casa do futevôlei paulista neste final de semana, com o BTC Cup 1 — o Campeonato de Futevôlei do Prof. Nicolas Moraes. Uma competição Open, para sócios e e não sócios de toda a cidade e região. O torneio contou com apoio de mídia do JC/JCNET.
Sagraram-se campeões da categoria Misto Nicolas, do BTC, e Lívia. O 2º lugar ficou com Gabigol e Pati, de Marília. O 3º lugar foi de Gui Jesus e Thaís Pascoal.
No Iniciante, a dupla campeã foi Branco e Filipy. O 2º lugar foi de Caio e Vitor, e a terceira colocação foi conquistada por Bal e Negão.
Na categoria Intermediário, foram campeões Vitor e Filipy. O vice-campeonato ficou com Tuk e Japa, e o 3º lugar com Brunno, do BTC, e Matheus.
Na categoria Aprendiz, o 1º lugar foi conquistado por Hugol e Gui. O 2º lugar ficou com Vitor e Felipe, e o 3º lugar com Adalton, do BTC, e Gabriel.