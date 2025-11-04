06 de novembro de 2025
FERAS DAS PISCINAS

4.º Torneio de Biribol premia campeões no BTC

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Bruno Freitas/BTC
Com os troféus, os campeões Sena, Pedro Cardoso, Rodrigo Belezinha e Aníbal
O 4.º Torneio de Biribol do Bauru Tênis Clube premiou os campeões e os segundos e terceiros colocados que fizeram da competição um sucesso no último final de semana. Com grandes jogos disputadíssimos nas três piscinas da arena, com familiares assistindo e amigos cornetando, conquistou o título a equipe Maestria – Tintas e Sistemas, formada por Pedro Cardoso, Sena, Rodrigo Belezinha e Aníbal. O MVP do torneio foi o garoto Pedro Cardoso, enquanto o jogador revelação foi Lucca Travain.

O time vice-campeão foi o Ribas Imóveis, com o quarteto Cainho, Marcão Oliveira, Ricardo Jolie e Carlão Ribas.

A terceira colocação foi dividida entre a equipe Imek Máquinas Sleeve, formada por Fernando Cardoso, Vitor Pampado, João Abravanel e Eduardo Rollo; e o time Grupo Campoi, composto por João Campoi, Guilherme Barbosa, Leone e Pedro Santagostino.

Fora das piscinas, o evento contou com shows do músico Eliel e das bandas O Reduto e Move Over. O torneio contou com apoio de mídia do JC/JCNET.

Quarteto vice-campeão Cainho, Marcão Oliveira, Ricardo Jolie e Carlão Ribas
A terceira colocação foi dividida entre a equipe Imek Máquinas Sleeve, formada por Fernando Cardoso, Vitor Pampado, João Abravanel e Eduardo Rollo; e o time Grupo Campoi, composto por João Campoi, Guilherme Barbosa, Leone e Pedro Santagostino
Disputa na rede em uma das partidas do torneio
