O 4.º Torneio de Biribol do Bauru Tênis Clube premiou os campeões e os segundos e terceiros colocados que fizeram da competição um sucesso no último final de semana. Com grandes jogos disputadíssimos nas três piscinas da arena, com familiares assistindo e amigos cornetando, conquistou o título a equipe Maestria – Tintas e Sistemas, formada por Pedro Cardoso, Sena, Rodrigo Belezinha e Aníbal. O MVP do torneio foi o garoto Pedro Cardoso, enquanto o jogador revelação foi Lucca Travain.

O time vice-campeão foi o Ribas Imóveis, com o quarteto Cainho, Marcão Oliveira, Ricardo Jolie e Carlão Ribas.

A terceira colocação foi dividida entre a equipe Imek Máquinas Sleeve, formada por Fernando Cardoso, Vitor Pampado, João Abravanel e Eduardo Rollo; e o time Grupo Campoi, composto por João Campoi, Guilherme Barbosa, Leone e Pedro Santagostino.