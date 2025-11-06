A Desenvolve SP — agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo — realiza nesta quarta (6) e quinta-feira (7) a Jornada de Crédito e o Desenvolve Municípios, dois eventos voltados a impulsionar o desenvolvimento econômico da região de Bauru. Entre os destaques desta edição estão as condições diferenciadas de crédito para mulheres empreendedoras, projetos sustentáveis e a taxa de juros real, indexada ao IPCA.

Segundo o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito, que participa dos encontros em Bauru, as taxas de juros da agência não seguem a Selic — taxa básica da economia brasileira —, mas sim o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essa mudança reduz o impacto das oscilações do mercado e torna o crédito mais estável e acessível.

“Além das linhas gerais de crédito, há condições diferenciadas para negócios liderados por mulheres, pessoas com deficiência e projetos sustentáveis ou inovadores”, destaca Brito. O objetivo é ampliar o acesso ao financiamento e estimular a participação feminina no empreendedorismo paulista, tradicionalmente marcado por desigualdades de oportunidade.