A Desenvolve SP — agência de fomento do Estado de São Paulo — realiza nesta quarta (6) e quinta-feira (7) a Jornada de Crédito e o Desenvolve Municípios, dois eventos voltados a impulsionar o desenvolvimento econômico da região de Bauru. Entre os destaques desta edição estão as condições diferenciadas de crédito para mulheres empreendedoras, projetos sustentáveis e a taxa de juros real, indexada ao IPCA.
Segundo o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito, que participa dos encontros em Bauru, as taxas de juros da agência não seguem a Selic — taxa básica da economia brasileira —, mas sim o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essa mudança reduz o impacto das oscilações do mercado e torna o crédito mais estável e acessível.
“Além das linhas gerais de crédito, há condições diferenciadas para negócios liderados por mulheres, pessoas com deficiência e projetos sustentáveis ou inovadores”, destaca Brito. O objetivo é ampliar o acesso ao financiamento e estimular a participação feminina no empreendedorismo paulista, tradicionalmente marcado por desigualdades de oportunidade.
Outro benefício é o prazo de pagamento de até 10 anos, com carência de até 3 anos, além do fundo garantidor, que permite o financiamento mesmo para quem não possui patrimônio para oferecer como garantia. “O empreendedor paulista não vai deixar de tirar o seu bom projeto do papel por falta de crédito”, reforça o presidente.
Além dos empreendedores, os gestores públicos também serão contemplados com o programa Desenvolve Municípios, que oferece a possibilidade de financiar até 100% de obras — algo incomum no sistema bancário tradicional — e inclui assessoria técnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para elaboração e acompanhamento dos projetos.
Desde sua criação, a Desenvolve SP já desembolsou cerca de R$ 8,5 bilhões em crédito, sendo R$ 2,5 bilhões destinados aos municípios paulistas. “A Jornada de Crédito costuma ser muito produtiva, tanto para os empreendedores quanto para nós. É o ponto de partida de muitas operações que resultam em empresas, empregos e renda para as cidades”, conclui Brito.
A Jornada de Crédito, voltada a empreendedores, ocorre nesta quinta-feira (6), às 19h30, enquanto o Desenvolve Municípios, destinado a gestores públicos, será nesta sexta-feira (7), às 9h. Ambos os eventos acontecem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-55, em Bauru.