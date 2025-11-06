O Noroeste segue firme na formação do elenco para a temporada 2026 e anuncia a chegada de mais um reforço para o meio-campo. O volante Tauã Antunes, de 30 anos, é o novo atleta do Norusca para o próximo ano.

Natural de Caraguatatuba (SP), Tauã possui 1,76m de altura, atua como volante e é destro. Revelado pelo São José dos Campos, o jogador construiu sua trajetória com passagens por clubes importantes do cenário nacional, como Comercial de Ribeirão Preto, Boa Esporte-MG, Água Santa-SP, Portuguesa-SP, Londrina-PR e, mais recentemente, o Caxias-RS, equipe pela qual disputou o Campeonato Brasileiro da Série C em 2025.

Com experiência, intensidade e boa capacidade de marcação, Tauã chega ao Noroeste para fortalecer o setor de meio-campo e viver um novo capítulo na sua carreira.