REFORÇO

Noroeste anuncia volante Tauã Antunes para 2026

Divulgação/Noroeste
Volante Tauã Antunes, de 30 anos, é o novo atleta do Norusca para o próximo ano
O Noroeste segue firme na formação do elenco para a temporada 2026 e anuncia a chegada de mais um reforço para o meio-campo. O volante Tauã Antunes, de 30 anos, é o novo atleta do Norusca para o próximo ano.

Natural de Caraguatatuba (SP), Tauã possui 1,76m de altura, atua como volante e é destro. Revelado pelo São José dos Campos, o jogador construiu sua trajetória com passagens por clubes importantes do cenário nacional, como Comercial de Ribeirão Preto, Boa Esporte-MG, Água Santa-SP, Portuguesa-SP, Londrina-PR e, mais recentemente, o Caxias-RS, equipe pela qual disputou o Campeonato Brasileiro da Série C em 2025.

Com experiência, intensidade e boa capacidade de marcação, Tauã chega ao Noroeste para fortalecer o setor de meio-campo e viver um novo capítulo na sua carreira.

”Estou muito feliz e motivado com essa nova fase da minha carreira. É uma honra vestir essa camisa tão tradicional. Podem ter certeza que vou me dedicar todos os dias para ajudar o clube a conquistar grandes resultados na temporada. Conto com o apoio de vocês no estádio, juntos vamos fazer um grande 2026!” afirmou o volante.

A diretoria alvirrubra destaca que o atleta já se apresenta junto ao elenco na segunda quinzena de novembro, iniciando os trabalhos da pré-temporada.

