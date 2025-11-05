A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) informa que os aposentados e pensionistas não poderão realizar empréstimos e compras em farmácias entre os dias 7 e 16 de novembro em razão da mudança do sistema de consignado.
De acordo com a Fundação, o sistema "Consignet" estará ativo até esta quinta-feira (6), quando será encerrado o contrato com a empresa prestadora do serviço. Com o fim do contrato, as operações estarão temporariamente suspensas entre os dias 7 e 16 de novembro.
Neste período de transição, ocorrerá a sincronização dos dados entre a empresa atual e bancos conveniados. "A partir do dia 17 de novembro, entrará em operação a nova plataforma de gestão de margem consignável ‘Consigo’, que será administrada pela empresa M.I. Montreal Informática", explica.
Para tirar dúvidas ou obter informações, os beneficiários da Funprev podem entrar em contato com a Divisão Administrativa do órgão pelos telefones (14) 3009-5521 ou (14) 3009-5522. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
"A Funprev agradece a compreensão e colaboração de todos durante essa fase de transição, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados", ressalta, em nota.