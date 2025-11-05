05 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PENSIONISTAS TAMBÉM

Empréstimos para aposentados de Bauru ficam suspensos por 10 dias

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Para tirar dúvidas ou obter informações, beneficiários da Funprev podem entrar em contato com a Divisão Administrativa pelo (14) 3009-5521 ou (14) 3009-5522
Para tirar dúvidas ou obter informações, beneficiários da Funprev podem entrar em contato com a Divisão Administrativa pelo (14) 3009-5521 ou (14) 3009-5522

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) informa que os aposentados e pensionistas não poderão realizar empréstimos e compras em farmácias entre os dias 7 e 16 de novembro em razão da mudança do sistema de consignado.

De acordo com a Fundação, o sistema "Consignet" estará ativo até esta quinta-feira (6), quando será encerrado o contrato com a empresa prestadora do serviço. Com o fim do contrato, as operações estarão temporariamente suspensas entre os dias 7 e 16 de novembro.

Neste período de transição, ocorrerá a sincronização dos dados entre a empresa atual e bancos conveniados. "A partir do dia 17 de novembro, entrará em operação a nova plataforma de gestão de margem consignável ‘Consigo’, que será administrada pela empresa M.I. Montreal Informática", explica.

Para tirar dúvidas ou obter informações, os beneficiários da Funprev podem entrar em contato com a Divisão Administrativa do órgão pelos telefones (14) 3009-5521 ou (14) 3009-5522. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

"A Funprev agradece a compreensão e colaboração de todos durante essa fase de transição, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados", ressalta, em nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários