A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) informa que os aposentados e pensionistas não poderão realizar empréstimos e compras em farmácias entre os dias 7 e 16 de novembro em razão da mudança do sistema de consignado.

De acordo com a Fundação, o sistema "Consignet" estará ativo até esta quinta-feira (6), quando será encerrado o contrato com a empresa prestadora do serviço. Com o fim do contrato, as operações estarão temporariamente suspensas entre os dias 7 e 16 de novembro.

Neste período de transição, ocorrerá a sincronização dos dados entre a empresa atual e bancos conveniados. "A partir do dia 17 de novembro, entrará em operação a nova plataforma de gestão de margem consignável ‘Consigo’, que será administrada pela empresa M.I. Montreal Informática", explica.