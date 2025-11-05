O Lions Clube Bauru Estoril, em parceria com o Tauste Supermercados, promove no dia 23 de novembro, a partir das 15h, um Show de Prêmios em prol do Centro de Valorização à Criança (Cevac). O evento será realizado na Associação Luso-Brasileira de Bauru, com toda a renda destinada à instituição.

Os convites devem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone (14) 98218-9492. O CEVAC, localizado na Rua Alziro Zarur, 13-10, atende atualmente 250 crianças e adolescentes de 6 meses a 14 anos, moradores do Geisel e região. A entidade sem fins lucrativos oferece educação infantil, atividades esportivas, lazer, orientação escolar, alimentação balanceada e projetos no Centro de Convivência Infantojuvenil.



Serviço