o Prêmio ECO existe há mais de 40 anos e é um dos mais importantes reconhecimentos em sustentabilidade corporativa do país. Nesta edição, a premiação contou com 147 projetos inscritos de 120 empresas. A Bracell recebe a premiação com o Compromisso Um-Para-Um, na categoria “Práticas de Sustentabilidade em Processos”. O reconhecimento reforça o papel do projeto como modelo inovador de governança ambiental e impacto positivo em larga escala.

Lançado em 2022, o Compromisso Um-Para-Um estabelece um princípio simples e transformador: para cada 1 hectare de eucalipto plantado, a Bracell se compromete a apoiar a conservação de 1 hectare de vegetação nativa. Ou seja, cada avanço na produção é acompanhado por um passo igual na conservação, mantendo produção e proteção ambiental em equilíbrio em nossa operação.

Com uma abordagem inovadora no setor de celulose no Brasil, o Compromisso Um-Para-Um da Bracell, empresa líder global na produção de celulose solúvel, é um dos vencedores do Prêmio Eco 2025, concedido pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio).

Em 2024, 186 mil hectares de matas nativas em áreas públicas de conservação foram impactados positivamente pelo Compromisso (área maior do que a do município de São Paulo, por exemplo), nos estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, em regiões como Bauru, Botucatu, Entre Rios, Itanagra, Três Lagoas e Aquidauana. A meta de equivalência de áreas plantadas e conservadas será atingida até o fim de 2025, mas a Bracell se compromete a manter o Compromisso Um-Para-Um de forma permanente, ampliando as áreas protegidas de acordo com o crescimento de suas operações florestais.

“Receber o Prêmio Eco com o Compromisso Um-Para-Um é uma conquista que celebra não apenas o caráter inovador do programa, mas também sua capacidade de gerar valor ambiental real e duradouro. Os resultados do Compromisso estabelecem um novo padrão de conservação no setor, confirmando que o crescimento produtivo pode, de fato, ser o principal aliado da biodiversidade brasileira.”, afirma Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da Bracell.

Além da conservação nas áreas da Bracell, o Compromisso também apoia a proteção e preservação de importantes ecossistemas em áreas públicas de conservação. Por meio de parcerias com governos dos estados de São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul, a empresa promove ações para prevenir e combater incêndios florestais, aprimorar o monitoramento da biodiversidade local e melhorar a infraestrutura dos parques estaduais. Essas ações reforçam e ampliam o trabalho que já vem sendo realizado pelos órgãos ambientais nessas áreas.