Construídas recentemente, em no máximo 60 dias, de forma terceirizada pela Prefeitura de Bauru, algumas canaletas já apresentam problemas e provocam queixas. Uma delas fica no cruzamento das ruas Raposo Tavares e Aviador Gomes Ribeiro, na Vila Cardia, próximo ao Sebrae. O concreto esfarelou formando pedregulhos que podem causar acidentes, principalmente em dias de chuva ou com o asfalto molhado. A situação é mais arriscada para motociclistas.

Também está preocupante a rua Alziro Zarur, no Geisel, onde há ferros pontiagudos perigosos. Conforme o JCNET publicou na Coluna Entrelinhas desta terça-feira (4), ao abordar o assunto na Câmara, o vereador Cabo Helinho (PL) criticou a execução das canaletas.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura informou que as obras têm garantia de cinco anos. A pasta vai verificar a situação e encaminhar uma notificação para que a empresa responsável refaça o serviço. O prazo, porém, ainda não foi informado.