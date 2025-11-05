A Defesa Civil de Bauru emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes nesta quarta-feira (5), inclusive com risco de alagamentos, na cidade e em municípios da região. Segundo mapa do radar do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), a chuva vem do Sul do País.

Já nesta quinta (6) e sexta (7), o tempo permanecerá nublado.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, em caso de chuva intensa, os motoristas devem evitar os locais já conhecidos por histórico de alagamentos. Os principais são: