A Defesa Civil de Bauru emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes nesta quarta-feira (5), inclusive com risco de alagamentos, na cidade e em municípios da região. Segundo mapa do radar do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), a chuva vem do Sul do País.
Já nesta quinta (6) e sexta (7), o tempo permanecerá nublado.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, em caso de chuva intensa, os motoristas devem evitar os locais já conhecidos por histórico de alagamentos. Os principais são:
* Avenida Nações Unidas, especialmente nas proximidades das avenidas Duque de Caxias e Rodrigues Alves, assim como sob o pontilhão da ferrovia;
* Avenida Comendador José da Silva Martha, nas imediações da linha férrea e da rua Benevenuto Tiritan;
* Avenida Alfredo Maia, entre as quadras 1 e 4;
* Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, no trecho entre a Elias Miguel Maluf e o viaduto da ferrovia;
* Rua São Sebastião e Avenida Daniel Pacífico, especialmente na passagem sobre o rio.