Cuidado, elas estão passando! Uma a uma, seguindo em fila indiana, organizadas entre adultos e filhotes, uma grande família de capivaras tem atravessado com frequência as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Vicente Aiello, em busca de comida e abrigo. Quem trafega por lá certamente já se deparou com elas.
Desta vez, a “cena fofa” foi gravada na noite desta terça-feira (5) por um motociclista, que encaminhou o conteúdo à página Bauruzão Mil Grau. Várias outras foram registradas e postadas pelo JCNET.
Por essa razão, os motoristas devem redobrar a atenção no local, já que elas estão em seu habitat natural, vivendo às margens do córrego Água da Forquilha, um afluente do Rio Bauru.
Mapeamento
A Prefeitura de Bauru quer contar com a ajuda dos moradores para proteger os animais que vivem nas áreas verdes do município. Por meio da campanha “Atropelamento Zero – A Fauna Pede Passagem”, a cidade lança uma ação educativa e colaborativa que convida a população a participar do mapeamento de atropelamentos de animais silvestres nas estradas rurais.
A iniciativa, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), por meio do Jardim Botânico Municipal e do Zoológico Municipal de Bauru, tem como foco unir ciência e cidadania. A ideia é que motoristas, ciclistas e frequentadores das zonas rurais atuem como observadores, ajudando a registrar os locais onde os acidentes acontecem.
Quem encontrar um animal atropelado pode enviar uma foto e a localização aproximada do incidente pelo WhatsApp do Jardim Botânico: (14) 3281-3358. Os registros vão alimentar um banco de dados que permitirá identificar pontos críticos, espécies mais atingidas e a frequência dos atropelamentos.
Essas informações serão fundamentais para que o município adote medidas de proteção à fauna, como instalação de passagens de animais, redução de velocidade em trechos estratégicos e novas ações educativas.
De acordo com a Semab, o projeto é pioneiro, pois a maioria dos estudos sobre atropelamentos de fauna no Brasil se concentra em rodovias pavimentadas. Em Bauru, o trabalho ocorre em estradas rurais, especialmente na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Vargem Limpa/Campo Novo, que abrange o Jardim Botânico, a Unesp, o IPMet e a Estrada Rural de Kirilândia — áreas com fragmentos de vegetação nativa e grande presença de animais como tamanduás, tatus, capivaras, quatis e até onças-pardas.
Inspirada no Sistema Urubu, plataforma colaborativa nacional que registra atropelamentos de fauna em rodovias, a campanha adapta o conceito à realidade local e destaca o papel da comunidade na preservação.
“Cada morador pode ser um aliado da natureza. A participação popular é essencial para que possamos entender melhor onde e como esses acidentes acontecem e, assim, agir de forma mais eficaz”, destaca a equipe do Jardim Botânico.
Com o envolvimento da população, Bauru reforça seu compromisso com a proteção da fauna silvestre e mostra que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada — um gesto simples que pode salvar muitas vidas.