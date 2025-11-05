Cuidado, elas estão passando! Uma a uma, seguindo em fila indiana, organizadas entre adultos e filhotes, uma grande família de capivaras tem atravessado com frequência as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Vicente Aiello, em busca de comida e abrigo. Quem trafega por lá certamente já se deparou com elas.

Desta vez, a “cena fofa” foi gravada na noite desta terça-feira (5) por um motociclista, que encaminhou o conteúdo à página Bauruzão Mil Grau. Várias outras foram registradas e postadas pelo JCNET.

Por essa razão, os motoristas devem redobrar a atenção no local, já que elas estão em seu habitat natural, vivendo às margens do córrego Água da Forquilha, um afluente do Rio Bauru.

Mapeamento