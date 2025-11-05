05 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REUNIÃO

Coleta atrasa saída para discutir PPP do lixo em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Cidade 360º
Segundo a entidade, o encontro vai tirar deliberações junto à categoria
Segundo a entidade, o encontro vai tirar deliberações junto à categoria

Os trabalhadores da coleta de lixo, que normalmente iniciam o expediente às 6h, começaram a jornada desta quarta-feira (5) reunidos com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e Região (Sinserm) para discutir o projeto de lei do Executivo que prevê a concessão da atividade à iniciativa privada, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Segundo a entidade, o objetivo do encontro é tirar deliberações junto à categoria. A possibilidade de greve não está descartada, mas o diretor da entidade Valdecir Rosa acredita que ainda não é o momento de uma eventual paralisação, uma vez que a proposta vai tramitar pelo Legislativo.

Para ele, é preciso que a categoria pressione a Câmara, cuja maioria dos vereadores é da situação.

Ao criticar o projeto enviado à Casa de Leis, em entrevista ao jornalista Alexandre Colim do programa Cidade 360, parceria da 96FM e JCNET, questionou se existe possibilidade do fornecimento de água ser cortado, caso o munícipe não pague a chamada taxa do lixo por não produzir resíduos sólidos. Por volta das 7h10, os trabalhadores deram início à coleta.

O JCNET acompanha o encontro e voltará com atualizações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários