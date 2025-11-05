Os trabalhadores da coleta de lixo, que normalmente iniciam o expediente às 6h, começaram a jornada desta quarta-feira (5) reunidos com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e Região (Sinserm) para discutir o projeto de lei do Executivo que prevê a concessão da atividade à iniciativa privada, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Segundo a entidade, o objetivo do encontro é tirar deliberações junto à categoria. A possibilidade de greve não está descartada, mas o diretor da entidade Valdecir Rosa acredita que ainda não é o momento de uma eventual paralisação, uma vez que a proposta vai tramitar pelo Legislativo.

Para ele, é preciso que a categoria pressione a Câmara, cuja maioria dos vereadores é da situação.