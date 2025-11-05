Os trabalhadores da coleta de lixo, que normalmente iniciam o expediente às 6h, começaram a jornada desta quarta-feira (5) reunidos com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e Região (Sinserm) para discutir o projeto de lei do Executivo que prevê a concessão da atividade à iniciativa privada, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).
Segundo a entidade, o objetivo do encontro é tirar deliberações junto à categoria. A possibilidade de greve não está descartada, mas o diretor da entidade Valdecir Rosa acredita que ainda não é o momento de uma eventual paralisação, uma vez que a proposta vai tramitar pelo Legislativo.
Para ele, é preciso que a categoria pressione a Câmara, cuja maioria dos vereadores é da situação.
Ao criticar o projeto enviado à Casa de Leis, em entrevista ao jornalista Alexandre Colim do programa Cidade 360, parceria da 96FM e JCNET, questionou se existe possibilidade do fornecimento de água ser cortado, caso o munícipe não pague a chamada taxa do lixo por não produzir resíduos sólidos. Por volta das 7h10, os trabalhadores deram início à coleta.
O JCNET acompanha o encontro e voltará com atualizações.