O Noroeste confirmou a renovação de contrato do goleiro Jeferson Romário, que seguirá defendendo o clube na temporada 2026. Natural de Porteirinha (MG), o arqueiro de 1,87m de altura foi revelado nas categorias de base do Audax-SP, onde conquistou o título da Série A3 do Campeonato Paulista.

Com passagens por Oeste, Portuguesa-RJ, Mirassol, Barra-SC, Operário e Náutico, Jeferson acumula uma trajetória sólida e marcada por conquistas. Pelo Oeste, disputou o Paulistão Série A e o Brasileirão Série B, mostrando regularidade em alto nível. No Mirassol, viveu uma das fases mais vitoriosas da carreira: foi campeão e participou de dois acessos consecutivos, levando o time da Série D para a Série C e, depois, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Também pelo Operário, o goleiro foi peça importante na campanha que garantiu o acesso da Série C para a Série B.

Agora, o goleiro renova seu compromisso com o Noroeste, determinado a seguir ajudando o clube a crescer e buscar novos desafios na próxima temporada.