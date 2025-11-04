O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou a suspensão cautelar da licitação da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública de Bauru, que prevê a concessão administrativa por 25 anos e valor estimado de R$ 511,2 milhões. A decisão, proferida pelo conselheiro Dimas Ramalho nesta segunda-feira (3), atende a representação de Emerson Sousa Rocha, que apontou supostas irregularidades no edital e na condução do certame.

Na representação encaminhada ao Tribunal, o denunciante questionou as inabilitações de três licitantes — Consórcio Bauru Energia, Consórcio Concip Bauru e a empresa FM Rodrigues & Cia Ltda. Segundo ele, as decisões da comissão de licitação reduziram a competitividade, deixando apenas uma proposta habilitada para a fase seguinte. Rocha alega que houve formalismo excessivo e interpretação restritiva por parte da comissão, o que violaria princípios constitucionais da administração pública, como eficiência, isonomia e competitividade. Ele também reclamou da falta de transparência, já que o processo foi conduzido em meio físico, com dificuldade de acesso aos documentos por parte dos interessados.

Outros pontos questionados foram a existência de subitens confusos ou inexistentes no edital e critérios subjetivos de avaliação técnica — como a exigência de comprovação de “processos administrativos exitosos”, apontada como expressão imprecisa e passível de interpretações diversas.

Decisão de Dimas Ramalho