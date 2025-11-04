O Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou, nesta terça-feira (4), os trabalhos para a substituição do trecho em fibra de vidro de uma das duas adutoras de água bruta do rio Batalha. A obra, em execução na Estação de Tratamento de Água (ETA), tem previsão de conclusão na próxima semana e visa reduzir o risco de rompimentos e de interrupções no abastecimento do sistema ETA/Batalha. Durante o serviço, a ETA irá operar com 50% de sua capacidade de tratamento. A autarquia pede a colaboração da população para o uso consciente da água e solicita que desperdícios sejam evitados.

A obra consiste na substituição dos 240 metros da antiga tubulação de fibra de vidro por uma nova adutora de ferro fundido dúctil de 24 polegadas, em um trecho interno entre o Centro de Manutenção do DAE e a entrada da ETA. A troca é uma ação preventiva para minimizar os riscos de paralisações no abastecimento, pois o novo material tem mais resistência estrutural em comparação à tecnologia de fibra de vidro, que apresenta maior risco de rompimentos. O investimento em materiais é de R$ 170 mil e a obra é executada por equipe própria do DAE.

Durante a obra, a adutora de fibra de vidro será desativada para sua substituição, enquanto a segunda adutora paralela continuará em funcionamento. Com isso, a ETA operará com 50% de sua capacidade de tratamento. Neste período, especialmente nos horários de maior consumo de água (início da manhã e noite), podem ocorrer eventuais intermitências no abastecimento ou variações de pressão nas regiões atendidas pelo sistema ETA/Batalha, como região Central, Altos da Cidade, Estoril, Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Vila Falcão, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial, Parque dos Sabiás e adjacências.