Maria, José e Silva são os nomes e sobrenomes mais frequentes em Bauru, repetindo a mesma tendência nacional apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados integram a segunda edição do levantamento divulgado nesta terça-feira (4), com base no Censo Demográfico de 2022, que pela primeira vez inclui também os sobrenomes mais comuns do País.
Em Bauru, Maria segue como o nome mais popular entre as mulheres, com 16.094 registros — o equivalente a 4,24% da população feminina. A escolha foi especialmente comum entre as décadas de 1940 e 1970 e voltou a ganhar força nos anos 2000. Na sequência estão Ana (8.544 registros, 2,25%) e Juliana (1.556, 0,42%).
Entre os homens, José se mantém no topo, com 7.056 registros (1,86%), predominando entre os nascidos de 1940 a 1989. João aparece em segundo lugar, com 6.042 pessoas (1,59%), seguido por Luiz, com 3.779 (1,00%).
Nos sobrenomes, Silva continua soberano, identificado em 44.160 moradores (11,65%). Depois vêm Santos, presente em 26.341 pessoas (6,95%), e Oliveira, com 20.319 (5,36%).
O IBGE disponibilizou uma plataforma interativa no site censo2022.ibge.gov.br/nomes, onde é possível consultar nomes e sobrenomes por gênero, década de nascimento, inicial e localidade. Também é possível gerar rankings personalizados em níveis nacional, estadual ou municipal.
O levantamento evidencia que, apesar da passagem do tempo e da entrada de novos nomes no cotidiano, clássicos como Maria, José e Silva seguem presentes na identidade cultural brasileira (e bauruense).