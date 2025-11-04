Maria, José e Silva são os nomes e sobrenomes mais frequentes em Bauru, repetindo a mesma tendência nacional apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados integram a segunda edição do levantamento divulgado nesta terça-feira (4), com base no Censo Demográfico de 2022, que pela primeira vez inclui também os sobrenomes mais comuns do País.

Em Bauru, Maria segue como o nome mais popular entre as mulheres, com 16.094 registros — o equivalente a 4,24% da população feminina. A escolha foi especialmente comum entre as décadas de 1940 e 1970 e voltou a ganhar força nos anos 2000. Na sequência estão Ana (8.544 registros, 2,25%) e Juliana (1.556, 0,42%).

Entre os homens, José se mantém no topo, com 7.056 registros (1,86%), predominando entre os nascidos de 1940 a 1989. João aparece em segundo lugar, com 6.042 pessoas (1,59%), seguido por Luiz, com 3.779 (1,00%).