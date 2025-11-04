Morreu nesta terça-feira (4) em Bauru o integrante do Conselho Fiscal da Acib Ildebrando Gozzo, aos 74 anos. Seu corpo será velado a partir das 16h30, no Centro Velatório Terra Branca, no Centro da cidade. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim do Ypê, às 10h desta quarta-feira (5).

Deixa a esposa Maria Alice Rafael Gozzo e os filhos Camila Rafael Gozzo Bruschi, Guilherme Rafael Gozzo e Otavio Rafael Gozzo.

Em entrevista da semana, concedida em 2019 ao Jornal da Cidade/JCNET, Ildebrando lembrou sua trajetória em Bauru. Contou que 1971 foi um ano divisor de águas na vida deste paranaense de nascimento. Aos 20 anos, era promovido em uma seguradora de um banco do Rio de Janeiro e, como missão, teria que montar uma filial no Estado de São Paulo. Entre as dezenas de cidades, a única familiar, pelo menos por nome, era Bauru. Foi inspirado pela denominação do famoso lanche, que sempre apreciou em viagens pelo Brasil, que o então inspetor de produção escolheu o município para iniciar sua prospecção profissional.