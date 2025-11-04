Morreu nesta terça-feira (4) em Bauru o integrante do Conselho Fiscal da Acib Ildebrando Gozzo, aos 74 anos. Seu corpo será velado a partir das 16h30, no Centro Velatório Terra Branca, no Centro da cidade. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim do Ypê, às 10h desta quarta-feira (5).
Deixa a esposa Maria Alice Rafael Gozzo e os filhos Camila Rafael Gozzo Bruschi, Guilherme Rafael Gozzo e Otavio Rafael Gozzo.
Em entrevista da semana, concedida em 2019 ao Jornal da Cidade/JCNET, Ildebrando lembrou sua trajetória em Bauru. Contou que 1971 foi um ano divisor de águas na vida deste paranaense de nascimento. Aos 20 anos, era promovido em uma seguradora de um banco do Rio de Janeiro e, como missão, teria que montar uma filial no Estado de São Paulo. Entre as dezenas de cidades, a única familiar, pelo menos por nome, era Bauru. Foi inspirado pela denominação do famoso lanche, que sempre apreciou em viagens pelo Brasil, que o então inspetor de produção escolheu o município para iniciar sua prospecção profissional.
Chegou por aqui com apenas três peças de roupa e começou sua carreira vendendo seguros cidade afora em viagens de carona e ônibus. Casou-se, teve três filhos e alçou voos ainda maiores dentro do então Banco Bandeirantes, chegando a atuar como gerente nacional de vendas da seguradora do banco, no Rio de Janeiro, até 1987. Mas, o medo da violência e a paixão por Bauru o fizeram voltar, em 1993. Anos depois, ele criou sua atual empresa, a ST Seguros, hoje referência nacional em seguro de frotas de veículos de locadoras.
Paralelo à profissão, o paranaense, que se considera bauruense de coração, integrou a diretoria da Associação Comercial Industrial de Bauru (Acib) como 2.º vice-presidente (atualmente está no Conselho Fiscal), e o Comitê Gestor de Micro e Pequenas Empresas da prefeitura.
Por aqui, também se dedicou a dois conselhos municipais, foi presidente da Creche e Berçário São Paulo por dois mandatos, além de vice-presidente da Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social (Aeaps).
Nota da Acib
"A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), por meio de seu Presidente Paulo Roberto Martinello Junior, manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário e membro do Conselho Fiscal da Acib, Sr. Ildebrando de Todos os Santos Gozzo, ocorrido nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, em Bauru.
Ildebrando Gozzo, nosso parceiro “acibiano”dedicou-se com excelência ao empreendedorismo e à causa da classe empresarial de nossa cidade, contribuindo ativamente com a ACIB, especialmente em seu papel como diretor em inúmeras gestões e atualmente atuando como conselheiro fiscal. Neste momento de dor, a ACIB, seu Presidente e toda diretoria expressam solidariedade aos familiares, amigos e colaboradores do Sr. Ildebrando. Que encontrem conforto e força para atravessar este momento difícil. Rendemos homenagem a este grande homem, empresário íntegro e comprometido com o desenvolvimento de Bauru e região. Que seu legado continue a inspirar os empreendedores e associados da Acib. Em memória e respeito, renovamos nosso compromisso de honrar os valores que ele sempre defendeu: ética, dedicação, espírito associativo e amor ao comércio, serviços e à indústria de nossa cidade."