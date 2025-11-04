A imagem de um cão se arrastando em via pública de Bauru, após ser atropelado na quadra 4 da rua Ryowa Hokama, no Quinta da Bela Olinda, nesta segunda-feira (3), repercutiu nas redes sociais e provocou queixas de moradores sobre a falta de socorro especializado e a demora na entrega do abrigo municipal, cuja previsão de entrega era para o primeiro semestre do ano passado.

O projeto, no entanto, foi apresentado à população em 2020, sendo que as obras só começaram em 2024. Até o momento, não há previsão de inauguração por parte da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), antiga Semma. A construção é realizada por servidores municipais, com recursos da prefeitura.

Mesmo sem contar com o espaço, uma equipe de fiscalização da pasta foi até o local para uma primeira análise e constatou que o cachorro precisava de uma avaliação técnica com apoio de uma veterinária. A equipe, então, retornou à sede, mas o deixou lá. Quando voltou ao endereço, o animal já não estava mais. A Semab informou ao JCNET que obteve informações de que o próprio tutor havia levado o cão para casa. Não há, porém, até o momento, confirmação se o animal sobreviveu.