A Unesp Bauru realiza, na próxima sexta-feira (14), o evento “30 anos: passado, presente e futuro do jornalismo”, que reunirá egressos da turma de 1992-1995 para uma programação gratuita, das 14h às 21h, no campus da universidade, situado na avenida Engenheiro Edmundo Carrijo Coube, 14-01.

Voltado a estudantes, docentes, técnicos administrativos e ao público externo, o encontro tem como proposta promover uma vivência intergeracional entre profissionais já consolidados no mercado e as novas gerações de alunos do curso.

“A comemoração tem uma riqueza muito grande. Trinta anos depois de formados, eles escolheram voltar à Unesp, o que nos dá uma oportunidade dupla: aproximar nossos estudantes desses profissionais e promover o diálogo entre diferentes gerações formadas aqui”, destaca a professora Maria Cristina Gobbi.