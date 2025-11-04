A Unesp Bauru realiza, na próxima sexta-feira (14), o evento “30 anos: passado, presente e futuro do jornalismo”, que reunirá egressos da turma de 1992-1995 para uma programação gratuita, das 14h às 21h, no campus da universidade, situado na avenida Engenheiro Edmundo Carrijo Coube, 14-01.
Voltado a estudantes, docentes, técnicos administrativos e ao público externo, o encontro tem como proposta promover uma vivência intergeracional entre profissionais já consolidados no mercado e as novas gerações de alunos do curso.
“A comemoração tem uma riqueza muito grande. Trinta anos depois de formados, eles escolheram voltar à Unesp, o que nos dá uma oportunidade dupla: aproximar nossos estudantes desses profissionais e promover o diálogo entre diferentes gerações formadas aqui”, destaca a professora Maria Cristina Gobbi.
Organizado pelo Departamento de Jornalismo (DJor), o evento contará com 17 profissionais que participarão de oficinas, palestras e talk shows com temas como:
- Jornalista onde menos se espera
- Além das fronteiras
- Jornalismo x IA
- Curso de focas do Estadão
- Carreira acadêmica
- Competência não tem aparência
- Comunicação pública + comunicação cidadã
- Escreva pecinhas
A programação também inclui apresentação do grupo O Samba na Cidade.
As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site:
https://eventos.faac.unesp.br/30anosjornalismo-641129/
Ao final, os participantes receberão certificado.