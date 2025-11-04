04 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ENCONTRO DE GERAÇÕES

Após 30 anos, jornalistas voltam à Unesp com oficinas e palestras

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Unesp Bauru realiza, na próxima sexta-feira (14), o evento “30 anos: passado, presente e futuro do jornalismo”, que reunirá egressos da turma de 1992-1995 para uma programação gratuita, das 14h às 21h, no campus da universidade, situado na avenida Engenheiro Edmundo Carrijo Coube, 14-01.

Voltado a estudantes, docentes, técnicos administrativos e ao público externo, o encontro tem como proposta promover uma vivência intergeracional entre profissionais já consolidados no mercado e as novas gerações de alunos do curso.

“A comemoração tem uma riqueza muito grande. Trinta anos depois de formados, eles escolheram voltar à Unesp, o que nos dá uma oportunidade dupla: aproximar nossos estudantes desses profissionais e promover o diálogo entre diferentes gerações formadas aqui”, destaca a professora Maria Cristina Gobbi.

Organizado pelo Departamento de Jornalismo (DJor), o evento contará com 17 profissionais que participarão de oficinas, palestras e talk shows com temas como:

  • Jornalista onde menos se espera
  • Além das fronteiras
  • Jornalismo x IA
  • Curso de focas do Estadão
  • Carreira acadêmica
  • Competência não tem aparência
  • Comunicação pública + comunicação cidadã
  • Escreva pecinhas

A programação também inclui apresentação do grupo O Samba na Cidade.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site:
https://eventos.faac.unesp.br/30anosjornalismo-641129/

Ao final, os participantes receberão certificado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários