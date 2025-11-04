A Prefeitura de Bauru encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 94/2025, que atualizará a Planta Genérica de Valores (PGV) — base usada para calcular o valor do IPTU, ITBI e ISS no município. A revisão, que ocorre a cada quatro anos, vai resultar em aumento e redução do imposto, conforme a valorização dos imóveis em cada região da cidade.

A proposta altera os anexos da Lei Municipal 7.510/2021, que define os valores do metro quadrado de terrenos e construções usados no cálculo do IPTU. O texto também modifica regras da Lei 7.138/2018 sobre a responsabilidade pelo pagamento do ISS na construção civil, deixando mais claro que o proprietário ou contratante da obra deve recolher o imposto se não houver nota fiscal do prestador de serviço.

Segundo o Executivo, a revisão da PGV é necessária para atualizar os valores de referência do mercado imobiliário e evitar distorções tributárias entre bairros, já que algumas áreas da cidade se valorizaram e outras tiveram queda de preço desde a última atualização. O município afirma que o ajuste busca corrigir desigualdades e manter o equilíbrio fiscal, recompondo os valores de acordo com a realidade urbana atual.