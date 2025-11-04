A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra), está com inscrições abertas para o curso gratuito ‘Receitas de Natal’, realizado em parceria com o a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira (5), no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJEMsTIPDkKSrbmplQP5D497bbIwzRdDD2DQQWmavoYpJJjA/viewform
O curso é do Projeto ‘Cozinhalimento’, voltado à capacitação da população com foco na alimentação. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento local, por meio de cursos e palestras que oferecem conteúdo de capacitação e geração de renda. O curso é destinado a maiores de 16 anos, e as inscrições são gratuitas.
As aulas serão no Recinto Mello Moraes, nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), das 9h às 12h e das 13h às 17h. O curso de quinta-feira será voltado à preparação de uma ceia natalina completa, e o de sexta-feira para a produção de panetones artesanais.
SERVIÇO
Curso ‘Receitas de Natal’
Data – 06/11 (5ª feira) e 07/11 (6ª feira), das 9h às 12h e das 13h às 17h
Local - Recinto Mello Moraes - Avenida Comendador José da Silva Marta, quarteirão 38 - Jardim Ouro Verde
Inscrições – até 05/11 (4ª feira) no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJEMsTIPDkKSrbmplQP5D497bbIwzRdDD2DQQWmavoYpJJjA/viewform