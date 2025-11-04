A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal da Educação, começou neste sábado (1) o período de recadastramento dos alunos excedentes na Central de Matrículas das Escolas Municipais de Educação Infantil. A ação é necessária para atualizar o número de alunos e a escola de interesse nas vagas disponíveis, uma vez que o cadastro sofre alterações devido a mudanças de bairro, município e matrículas de alunos em escolas particulares.

O recadastramento deve ser feito até o dia 29 de novembro, pelos pais ou responsáveis legais das crianças que já estão no cadastro, no Poupatempo, com agendamento prévio na página de serviços municipais do site ou em https://www.poupatempo.sp.gov.br/carta/4DFF34A4-37CF-4AF5-8EE0-A1E2F3070B33 . Na data do atendimento, é obrigatória a apresentação dos documentos originais e a presença dos responsáveis legais pela criança.

NOVAS MATRÍCULAS

O recadastramento até o final de novembro no Poupatempo é apenas para os alunos que estão na fila de espera. Para os alunos que já estão nas escolas municipais, as rematrículas para o ano letivo de 2026 estão sendo feitas nas próprias unidades escolares. Já as novas matrículas, para alunos que ainda não estão no cadastro, serão abertas a partir do dia 10 de dezembro, e mais informações serão divulgadas oportunamente pelo município.