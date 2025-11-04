Nesta terça-feira (4), a Defensoria Pública do Estado de São Paulo abre as portas do seu novo prédio no município de Bauru. A unidade fica na avenida Getúlio Vargas, 21-59, na Vila Aviação.

Para o coordenador regional de Bauru, o defensor público Mario Augusto Carvalho de Figueiredo, trata-se de um marco na qualidade do atendimento aos usuários na cidade de Bauru e região.

"É um prédio novo e totalmente desenvolvido para as necessidades da regional. É um espaço planejado, totalmente climatizado e acessível. Certamente refletirá na qualidade do nosso serviço”, apontou.