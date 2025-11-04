“Olhar Antirracista em Construção: Entendendo Branquitude e Racismo para Agir em Nosso Contexto” é o tema do encontro do 2º Workshop (Con)vivendo a Diferença - Ciclo 2025. O evento vai acontecer no dia 4 de novembro (terça-feira), às 18h30, no Auditório da Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP).
A proposta do encontro é conversar sobre como o racismo estrutura e afeta nossa sociedade e se manifesta na USP Bauru; refletir sobre o papel da branquitude e pensar em como cada um pode contribuir ativamente para um ambiente antirracista.
O encontro vai contar com a participação das seguintes convidadas: Titta Santos, cabeleireira especializada em cabelos crespos e cacheados e idealizadora do projeto “Cabelo Crespo é Cabelo Bom”, Amaranta (Samara Silva), MC, poetisa, produtora independente, arte-educadora e trancista e Marie Maresia, oradora, poetisa, produtora cultural, coralista, cantora, compositora, militante e mãe.
O evento é uma promoção conjunta do Centro Cuidar da FOB-USP, Centro Integrado de Pesquisa e Inovação (CIP) da FOB-USP, Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) da FOB-USP, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP-USP) e Programa Escuta, Cuidado e Orientação em Saúde Mental (ECOS).
A inscrição é gratuita e aberta à participação da comunidade em geral, e para emissão de certificado deve ser feita no link. Informações adicionais no instagram.com/centrocuidar.usp