O Desenvolve SP promove dois eventos em Bauru: em 6 de novembro, às 19h30, ocorrerá a Jornada de Crédito, para empreendedores da região. Já no dia seguinte, 7, acontece, às 9h, o evento Desenvolve Municípios em Bauru, voltado exclusivamente para gestores públicos. Os dois encontros serão na mesma sede: Sedecon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55.

Durante o evento, os consultores da Desenvolve SP estarão à disposição os empreendedores para apresentar as diferentes modalidades de crédito oferecidas pela instituição. Haverá atendimentos individuais voltados a compreender o momento e as demandas de cada negócio, a fim de indicar as melhores alternativas de financiamento. Os empresários poderão acessar recursos para projetos de crescimento, modernização, inovação ou sustentabilidade. A Desenvolve SP também disponibiliza linhas exclusivas para empresas lideradas por mulheres e pessoas com deficiência, além de soluções voltadas ao setor do agronegócio, que incluem o financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos.

Já o encontro com os gestores municipais tem como objetivo apresentar as soluções de crédito facilitado da Desenvolve SP, oferecendo linhas de financiamento que apoiam projetos de desenvolvimento urbano, infraestrutura, sustentabilidade, mobilidade, saneamento, educação, saúde e assistência social. Os gestores municipais da região terão a oportunidade de conhecer as opções de crédito disponíveis e receber orientações práticas para investir no crescimento e na melhoria da qualidade de vida das populações de suas cidades.