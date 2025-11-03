Palmeiras e Flamengo estão no Brasil como Real e Barça na Espanha...
Parece que não há mais como negar que o futebol brasileiro está caminhando pra “espanholização”. Assim como fazem Real Madrid e Barcelona, Palmeiras e Flamengo mostram que estão em um patamar muito acima dos adversários. Juntos, o Verdão e o Fla conquistaram 16 dos últimos 33 ‘grandes’ títulos‘ e reafirmam a cada dia, a cada jogo, a cada campeonato que são os verdadeiros “donos” do futebol aqui no Brasil. Já é um fato inquestionável...
Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores e devem disputar a te a última rodada o título do Brasileirão. O domínio é evidente. As duas equipes são (com muita vantagem sobre as outras) as maiores vencedoras das principais competições nacionais e continentais nessa última década. Em virtude dessa predominância, já dá pra afirmar que o futebol brasileiro está em um processo muito similar ao que ocorreu na Espanha, onde Real Madrid e Barcelona passaram a concentrar as disputas pelos títulos e pelo protagonismo...
O alviverde paulista e o rubro-negro carioca venceram até agora 14 dos 30 títulos ‘grandes’ (são eles Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores) da última década. Esse número será ampliado ao final da temporada, justamente pelo Campeonato Brasileiro e pela Liberta, que estão em disputa pelos dois times. Com isso, 16 das últimas 33 taças mais importantes pro futebol brasileiro se concentrarão nas mãos de flamenguistas e palmeirenses. Se isso não é hegemonia...
De 2015 a 2024, o Palmeiras levantou 8 títulos. Ganhou duas edições de Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro vezes o Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023) e duas Libertadores (2020 e 2021). No mesmo período, o Flamengo faturou duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Brasileirões (2019 e 2020) e duas Libertadores (2019 e 2022). Mais impressionante ainda é que o Verdão e o Fla venceram cinco das últimas sete edições da Liberta. Além disso, nas últimas oito temporadas, Palmeiras e Flamengo conquistaram seis títulos do Campeonato Brasileiro. É muita coisa...
Não há segredos nessa distância pros adversários. A reestruturação financeira dos dois times, que resultou em contratos valiosos com patrocinadores e altas arrecadações, explica o sucesso dentro e fora de campo. Assim, os clubes passaram a investir em grandes contratações de jogadores e formar elencos de nível internacional. Por isso, a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo só aumenta. Assim como na Espanha, onde Real e Barcelona praticamente ganham tudo; aqui no Brasil, Flamengo e Palmeiras estão seguindo o mesmo caminho...
A reta final do Brasileirão pra Palmeiras e Flamengo...
Não vai escapar. O título do Brasileirão na temporada 2025 ficará nas mãos do Palmeiras ou do Flamengo. Nesta reta final, paulistas e cariocas terão mais 8 jogos pra definir quem conquistará a competição. Quando a Coluna foi escrita, o Flamengo estava com 64 pontos (após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no sábado, dia 1) e o Palmeiras tinha 62 pontos, pois ainda enfrentaria o Juventude, na noite de domingo (2). Independente do resultado do alviverde na Serra gaúcha, o que irá definir o título serão as partidas que restam...
Os últimos 8 confrontos do Palmeiras são os seguintes:
06/11 – Santos (no Allianz Parque)
09/11 – Mirassol (no Maião)
15/11 – Santos (jogo atrasado, na Vila Belmiro)
19/11 – Atlético-MG (na Arena MRV)
23/11 – Fluminense (no Allianz)
30/11 – Grêmio (em Porto Alegre) – jogo que mudará de data
03/12 – Vitória (em casa)
07/12 – Ceará (no Castelão)
O Verdão enfrentará 3 times que estão na metade de cima da tabela, sendo 2 deles no G-4: Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. O time jogará 5 vezes como visitante, inclusive a rodada final contra o Ceará. O time de Abel Ferreira tem pela frente ainda dois clássicos, ambos contra o Santos...
A sequência do Flamengo é essa:
05/11 – São Paulo (na Vila Belmiro)
09/11 – Santos (no Maracanã)
13/11 – Sport (jogo atrasado, fora de casa)
19/11 – Fluminense (no Maracanã)
23/11 – Bragantino (em casa)
30/11 – Atlético-MG (na Arena MRV) – jogo que mudará de data
03/12 – Ceará (no Marca)
07/12 – Mirassol (fora de casa)
O Flamengo pega 4 rivais que estão entre os dez primeiros do Brasileirão (São Paulo, Fluminense, Bragantino e Mirassol), mas joga 6 vezes no Maracanã (5 partidas como mandante e 1 como visitante contra o Fluminense, seu único clássico nesta reta final). Assim como o Palmeiras, o jogo final também será como visitante, diante do Mirassol...
Depois da “noite mágica” do Palmeiras na ultima quinta-feira (30), com a classificação pra final da Libertadores, atropelando a LDU por 4 a 0, acredito que o Verdão chegue mais embalado nessa reta final. Inclusive com menos desfalques que o time carioca (que tem problemas com as contusões do Pedro, Jorginho e Carrascal). Isso pode fazer muita diferença. Vai ter emoção até o fim...
Sinner vence o Masters 1000 de Paris e volta ao topo do ranking...
Jannik Sinner está de volta ao posto de número 1 do tênis mundial. O italiano derrotou Felix Aliassime na final do Masters 1000 de Paris, na tarde de domingo (2), conquistou o título do torneio e retomou a liderança do ranking da ATP. Sinner venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6 (4), em partida que durou 1 hora e 32 minutos. Essa foi a 9ª final de torneios Masters 1000 da carreira do jovem tenista italiano, que agora conquistou seu 5º título desta categoria...
Nesta temporada, Sinner foi vice-campeão em Roma e Cincinnati. Seu último título de um Masters havia sido em Xangai, no ano passado. No Masters de Paris, Sinner nunca havia conseguido superar as oitavas de final. Agora bateu campeão. Na temporada 2025, ele chegou a 9 finais de torneios. Com o título de hoje, Sinner acumula cinco conquistas e quatro vices...
O título faz Sinner retomar o posto de número 1 do mundo na atualização de hoje (3). Mas isso vai durar pouco pois na atualização seguinte (que acontecerá no próximo domingo, dia 9) antes do ATP Finals, Carlos Alcaraz vai retomar o posto. Antes do Finals, a ATP desconta todos os pontos da temporada passada, quando Sinner foi o campeão invicto. Portanto a definição de quem será o número 1 no final da temporada 2025 vai depender dos resultados de Sinner e Alcaraz no Finals. Jannik Sinner ficou 3 meses afastado das competições na temporada de 2025 e mesmo assim é o atual número 1 do mundo...
Bauru Basket eterniza a camisa 4 do Larry Taylor e anuncia reforço...
Foi sem dúvida uma noite inesquecível e histórica. A Panela de Pressão viveu uma noite especial na quinta-feira (30). Em quadra o time da Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit venceu o Caxias do Sul pelo placar de 75 x 64. Foi a terceira vitória consecutiva do time no NBB Caixa. Porém, o que ficará marcado pra sempre dessa noite foi a emoção e a gratidão de todos na cerimônia que eternizou o número 4 de Larry Taylor, o maior ídolo da história do clube. Com o ginásio lotado, os torcedores não cansaram de prestar homenagens ao “Alienígena” (apelido criado pelo Rafael Antonio), que acompanhou tudo das arquibancadas, em meio a muitas fotos e abraços com seus fãs...
Com a simplicidade e o carisma de sempre, Larry Taylor se emocionou: “Já estou chorando antes de pegar o microfone”, confessou o craque, ao receber uma placa comemorativa e um quadro da Liga Nacional de Basquete durante o intervalo do jogo. “Quero agradecer a todos que sempre me apoiaram. Fizemos muitas histórias juntos. E não posso deixar de citar o Guerrinha — sem ele, eu não seria o jogador que fui no Brasil. Ele é o meu pai brasileiro", disse o norte-americano naturalizado brasileiro...
“Tem muito mais gente para eu agradecer, mas não dá para falar o nome de todo mundo. Mas quem está perto de mim, quem é meu amigo, sabe da importância que todos eles têm na minha vida, na minha carreira. Obrigado, Vanderlei (Mazzuchini, gestor do Bauru Basket), que está aqui, por ter me ajudado a conquistar uma vaga na seleção brasileira. Estamos juntos. É o número quatro para sempre”, completou Larry.
Larry com toda certeza deixou um legado dentro e fora das quadras. Um jogador que sempre se dedicou ao máximo, que entregou tudo dentro de quadra. A torcida e os amantes do basquete nunca irão esquecer a carreira do “Alienígena” e tudo que ele conquistou...
Momento Maguila – Família Amantini
O SALVE de hoje vai pra toda a família Amantini. Nessa semana que a SAF do Noroeste apresentou o novo projeto do Complexo Esportivo, uma lembrança que se faz necessária é a do Comendador Cláudio Amantini, com certeza o principal nome da história do Norusca fora de campo. A conquista do Estádio Alfredo de Castilho é uma de suas muitas realizações. A imagem do Seu Cláudio atravessando de joelhos o Parque Antártica em 1970 (após o acesso contra o Nacional, com gol do Fedato), é uma das mais icônicas da história do alvirrubro. Uma foto que fala por si e mostra todo o amor pelo Esporte Clube Noroeste.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com