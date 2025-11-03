Palmeiras e Flamengo estão no Brasil como Real e Barça na Espanha...



Parece que não há mais como negar que o futebol brasileiro está caminhando pra “espanholização”. Assim como fazem Real Madrid e Barcelona, Palmeiras e Flamengo mostram que estão em um patamar muito acima dos adversários. Juntos, o Verdão e o Fla conquistaram 16 dos últimos 33 ‘grandes’ títulos‘ e reafirmam a cada dia, a cada jogo, a cada campeonato que são os verdadeiros “donos” do futebol aqui no Brasil. Já é um fato inquestionável...

Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores e devem disputar a te a última rodada o título do Brasileirão. O domínio é evidente. As duas equipes são (com muita vantagem sobre as outras) as maiores vencedoras das principais competições nacionais e continentais nessa última década. Em virtude dessa predominância, já dá pra afirmar que o futebol brasileiro está em um processo muito similar ao que ocorreu na Espanha, onde Real Madrid e Barcelona passaram a concentrar as disputas pelos títulos e pelo protagonismo...