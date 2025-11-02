O Corinthians levou a melhor no confronto direto com o Grêmio na tarde deste domingo (2), na Neo Química Arena, por 2 a 0, e emendou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.
Os gols do triunfo alvinegro foram marcados por Gustavo Henrique e Memphis Depay, que encerrou um jejum de três meses sem balançar as redes.
O Corinthians agora fica mais perto do G6. O Timão é o nono colocado da tabela de classificação, com 42 pontos, seis de distância para o Botafogo, que ocupa o sexto lugar.
O Grêmio, por sua vez, fica estacionado na 11ª posição, com 39 pontos.
O Corinthians agora pegará o Red Bull Bragantino na quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
COMO FOI O JOGO
Levando vantagem nas jogadas de bola aérea, o Corinthians dominou o início do jogo e abriu o placar logo aos 15 minutos, após um cabeceio de Yuri Alberto defendido por Tiago Volpi. Na cobrança de escanteio, Garro cruzou na medida para Gustavo Henrique, que estava sozinho na segunda trave e só teve o trabalho de completar para o fundo das redes.
O Grêmio assustou em chute de Amuzu, aos 28, mas Hugo Souza defendeu. O Timão respondeu na sequência, aos 33, quando Memphis Depay arriscou de fora da área e carimbou a trave. A equipe mandante pediu pênalti já nos minutos finais do primeiro tempo, após toque na mão de Noriega, mas o árbitro nem sequer consultou o lance no VAR.
O Corinthians acertou o posicionamento do meio-campo no segundo tempo e parou de sofrer com as transições do time gaúcho. Os mandantes tiveram chances para ampliar, mas pecaram nas finalizações, até que, aos 32 minutos, em jogada de Memphis, a bola triscou na mão de Dodi e o árbitro marcou pênalti. O holandês bateu com força, sem chances para Volpi, e levou a Fiel Torcida ao delírio em Itaquera.
FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)
Horário: às 16h (de Brasília)
Público: 41.703 torcedores
Renda: R$ 3.030.958,40
Cartões Amarelos: André Carrillo, Matheuzinho e Maheus Bidu (Corinthians); Noriega, Dodi e Cuéllar (Grêmio)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: ? Gustavo Henrique, aos 15' do 1ºT (Corinthians) E Memphis Depay, aos 341 do 2ºT (Corinthians)
Corinthians: Hugo Souza; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Charles), André Carrillo (Ryan), Rodrigo Garro (Dieguinho) e Matheus Bidu (Hugo); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior
Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenílson (Cristaldo); Alysson (Pavón), Amuzu (Cristian Olivera) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes