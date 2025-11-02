Nem o tempo nublado e as chuvas impediram as visitas a túmulos de entes queridos nos cemitérios de Bauru, na manhã deste domingo (2), Dia de Finados. Tradicionalmente, a data marca um grande fluxo de pessoas nas necrópoles. Embora a movimentação tenha sido reduzida devido às condições climáticas, diversos visitantes prestaram suas homenagens.

No Cemitério da Saudade, o mais antigo de Bauru ainda em funcionamento, Nívea Vaz e a mãe Aparecida Sanches, carregam flores para levar aos túmulos de familiares e amigos que se foram, em especial, do pai. “Se não venho no Dia de Finados, venho no dia anterior. É assim todos os anos”, destaca.

Para ela, as visitas marcam a lembrança das pessoas que foram amadas em vida e, mesmo na morte, seguem nos corações. Já Aparecida começa o ritual com as missas. “Rezei pelos santos e agora pelos mortos. Tenho muitos parentes e amigos enterrados aqui”, conclui.