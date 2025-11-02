02 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DIA DE FINADOS

Nem o tempo nublado e chuvas impedem visitas a túmulos em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cássia Peres/JC
Embora a movimentação tenha sido reduzida devido ao clima, diversos visitantes prestaram suas homenagens
Embora a movimentação tenha sido reduzida devido ao clima, diversos visitantes prestaram suas homenagens

Nem o tempo nublado e as chuvas impediram as visitas a túmulos de entes queridos nos cemitérios de Bauru, na manhã deste domingo (2), Dia de Finados. Tradicionalmente, a data marca um grande fluxo de pessoas nas necrópoles. Embora a movimentação tenha sido reduzida devido às condições climáticas, diversos visitantes prestaram suas homenagens.

No Cemitério da Saudade, o mais antigo de Bauru ainda em funcionamento, Nívea Vaz e a mãe Aparecida Sanches, carregam flores para levar aos túmulos de familiares e amigos que se foram, em especial, do pai. “Se não venho no Dia de Finados, venho no dia anterior. É assim todos os anos”, destaca.

Para ela, as visitas marcam a lembrança das pessoas que foram amadas em vida e, mesmo na morte, seguem nos corações. Já Aparecida começa o ritual com as missas. “Rezei pelos santos e agora pelos mortos. Tenho muitos parentes e amigos enterrados aqui”, conclui.

As cinco necrópoles públicas e as três particulares da seguem com programação especial para receber visitantes neste domingo e confortar os corações enlutados. Clique aqui para conferir a programação.

Endereços

Parque Jardim dos Lírios: rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 349, Distrito Industrial 3;

Memorial Bauru: rua Ezequiel Ramos, 15-51, Vila Cardia;

Jardim do Ypê: avenida José Vicente Aiello, 22-125, Parque das Nações;

Saudade: rua Hermínio Pinto, 2-1, Vila Cardia;

Redentor: avenida Engenheiro Hélio Pólice, quarteirão 6, Jardim Redentor;

Cristo Rei: rua Nélson Tosoni Decarlis, 2-91, Parque Primavera;

São Benedito: avenida Castelo Branco, quarteirão 8, Vila Independência;

São Pedro (Tibiriçá): rua Figueira de Mello, 5.

 

(Foto: Cássia Peres)
(Foto: Cássia Peres)
(Foto: Cássia Peres)
(Foto: Cássia Peres)
(Foto: Cássia Peres)
(Foto: Cássia Peres)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários