Nem o tempo nublado e as chuvas impediram as visitas a túmulos de entes queridos nos cemitérios de Bauru, na manhã deste domingo (2), Dia de Finados. Tradicionalmente, a data marca um grande fluxo de pessoas nas necrópoles. Embora a movimentação tenha sido reduzida devido às condições climáticas, diversos visitantes prestaram suas homenagens.
No Cemitério da Saudade, o mais antigo de Bauru ainda em funcionamento, Nívea Vaz e a mãe Aparecida Sanches, carregam flores para levar aos túmulos de familiares e amigos que se foram, em especial, do pai. “Se não venho no Dia de Finados, venho no dia anterior. É assim todos os anos”, destaca.
Para ela, as visitas marcam a lembrança das pessoas que foram amadas em vida e, mesmo na morte, seguem nos corações. Já Aparecida começa o ritual com as missas. “Rezei pelos santos e agora pelos mortos. Tenho muitos parentes e amigos enterrados aqui”, conclui.
As cinco necrópoles públicas e as três particulares da seguem com programação especial para receber visitantes neste domingo e confortar os corações enlutados. Clique aqui para conferir a programação.
Endereços
Parque Jardim dos Lírios: rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 349, Distrito Industrial 3;
Memorial Bauru: rua Ezequiel Ramos, 15-51, Vila Cardia;
Jardim do Ypê: avenida José Vicente Aiello, 22-125, Parque das Nações;
Saudade: rua Hermínio Pinto, 2-1, Vila Cardia;
Redentor: avenida Engenheiro Hélio Pólice, quarteirão 6, Jardim Redentor;
Cristo Rei: rua Nélson Tosoni Decarlis, 2-91, Parque Primavera;
São Benedito: avenida Castelo Branco, quarteirão 8, Vila Independência;
São Pedro (Tibiriçá): rua Figueira de Mello, 5.