A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuvas intensas neste domingo (2) no Estado, inclusive em Bauru e região.

Lenta passagem de frente fria deve provocar pancadas de chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil, todo o estado será atingido.

Chuva pode acontecer a qualquer hora do dia. De acordo com o alerta, isso se deve a uma instabilidade atmosférica. As chuvas mais intensas devem acontecer entre a tarde e a noite.