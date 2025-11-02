A artista plástica Salomeh Ferrari, de 62 anos, sempre foi ativa ao longo da vida, e isso não mudou com a idade. Ela faz parte de um grupo crescente de pessoas acima de 60 anos que encontram na atividade física uma forma de cuidar do corpo e da saúde mental.

Um levantamento da Tecnofit, plataforma de gestão para negócios fitness, mostrou um crescimento de 57,31%, entre 2022 e 2023 de idosos se matriculando em espaços para atividades físicas.

Dados da TotalPass, empresa de benefícios corporativos de bem-estar, coletados entre julho de 2022 e julho de 2025, mostram que o engajamento de usuários acima dos 60 anos está concentrado principalmente em São Paulo (65%), Rio de Janeiro (16,7%) e Minas Gerais (4,7%). Entre as modalidades mais procuradas estão pilates, funcional, musculação, alongamento, dança, HIIT e boxe.