Um utilitário esportivo como você nunca viu. Resultado de um projeto pensado para redefinir os padrões do segmento de SUVs, o novo Nissan Kicks, produzido no Brasil, traz um design robusto e sofisticado, tecnologias que garantem segurança e conforto, muito espaço e versatilidade.
Ousado e cheio de energia, o novo Nissan Kicks foi desenvolvido para garantir um dia a dia sem estresse, com conforto e segurança, atendendo as mais diferentes situações e estilos de vida de seus usuários.
"Tenho certeza de que o novo Nissan Kicks trará um grande impulso para a nossa marca no mercado brasileiro, assim como em todos os outros lugares onde foi lançado. Será um verdadeiro sucesso aqui no Brasil. É um SUV super bem projetado, com tecnologia avançada, e tenho certeza de que as pessoas vão adorar!", afirmou Christian Meunier, Chairman da Nissan Américas, que esteve no país para o lançamento do novo carro da marca.
Para se adequar às necessidades de cada motorista, o modelo é oferecido em quatro versões: Sense, Advance, Exclusive e Platinum. Cada versão surge com seu pacote de equipamentos específicos, mas todas elas trazem como base um conjunto moderno e disruptivo.
ESCUDO DE SEGURANÇA
Um dos pilares da vanguarda do novo Nissan Kicks está na segurança. A proteção começa pela estrutura reforçada da sua moderna plataforma, a mesma utilizada pelo Nissan Juke europeu. Versão de topo da família de plataformas CMF-B, por isso denominada High Spec, ela garante alta rigidez torcional, tem suspensão com elevada capacidade de absorção de impacto e circuitos desenvolvidos para atuar com eletrônica avançada.
É exatamente a tecnologia embarcada um dos grandes diferenciais do novo utilitário esportivo brasileiro da Nissan. No total, são 23 equipamentos de segurança e conforto intuitivos e de assistência ao motorista. Fazem parte do "escudo de segurança" Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas avançados que monitoram, respondem e protegem.
Como primeira linha de defesa do carro e seus ocupantes, o novo Nissan Kicks vem equipado com um robusto pacote de equipamentos para o monitoramento, que inclui, de acordo com a versão: Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW); Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (DAA); Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW LDP); Faróis com Ajuste Inteligente de Altura e Intensidade (HBA); Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS); Visão 360° Inteligente e Detector de Objetos em Movimento (AVM MOD) e sensores de estacionamento nos para-choques dianteiro e traseiro. Pela primeira vez no Brasil, a Nissan disponibiliza o seu sistema de direção ProPILOT, que, no novo Kicks, é posicionado no nível 2 da Norma SAE, o mais avançado regulamentado no Brasil em relação ao apoio à condução.
Detalhes
Design: Possui linhas ousadas e um visual novo, que o diferencia significativamente da geração anterior e o torna um carro com maior atitude e personalidade.
Motor: Adota um novo motor 1.0 turbo, que trabalha em conjunto com um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo e acionado por botões "e-Shifter", uma tecnologia inédita no segmento.
Tecnologia e segurança: É descrito como o SUV mais tecnológico do segmento, com mais de 23 itens de segurança e conforto, sistemas de assistência ao motorista como alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e frenagem de emergência.
Interior: Mais espaçoso e sofisticado, com acabamento premium, bancos confortáveis e tecnologias como o sistema de infotainment com telas maiores e conectividade sem fio e carregamento por indução.
Qual é a motorização?
1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, Flex (etanol/gasolina), 4 cilindros
Qual é a potência e o torque do Nissan Kicks Play?
Potência: 113 cv @ 5.600 rpm (etanol)/110 cv @ 5.600 rpm (gasolina).
Torque: 15,2 kgfm @ 4.000 rpm (etanol)/ 14,9 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina).
Câmbio: O câmbio do Kicks Play é o CVT que significa contínuos variable transmission ou transmissão continuamente variável, é um câmbio automático sem marchas/marchas infinitas.
Multimídia Connect
O sistema de multimídia com tela tátil de 8'' garante conectividade e praticidade, trazendo uma direção interativa e divertida.
Produção e investimento
Produção: O novo Kicks e seu motor turbo são produzidos no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões da montadora no Brasil.