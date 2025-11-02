Um utilitário esportivo como você nunca viu. Resultado de um projeto pensado para redefinir os padrões do segmento de SUVs, o novo Nissan Kicks, produzido no Brasil, traz um design robusto e sofisticado, tecnologias que garantem segurança e conforto, muito espaço e versatilidade.

Ousado e cheio de energia, o novo Nissan Kicks foi desenvolvido para garantir um dia a dia sem estresse, com conforto e segurança, atendendo as mais diferentes situações e estilos de vida de seus usuários.

"Tenho certeza de que o novo Nissan Kicks trará um grande impulso para a nossa marca no mercado brasileiro, assim como em todos os outros lugares onde foi lançado. Será um verdadeiro sucesso aqui no Brasil. É um SUV super bem projetado, com tecnologia avançada, e tenho certeza de que as pessoas vão adorar!", afirmou Christian Meunier, Chairman da Nissan Américas, que esteve no país para o lançamento do novo carro da marca.