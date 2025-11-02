Como diretor do Grupo Proeste Nissan, posso dizer que vi muitos lançamentos ao longo dos anos. Mas poucas vezes testemunhei o que estamos vivendo desde julho, quando as primeiras unidades do Novo Nissan Kicks 2026 chegaram ao nosso showroom. Não foi apenas a chegada de um carro; foi a chegada de um novo padrão.

Estamos agora no final de outubro, e o que era expectativa se tornou uma realidade vibrante. Nestes quatro meses, o que mais nos impressiona, do lado de cá do balcão, não são apenas os números - que são Israel Santos expressivos - mas a reação humana. É a emoção de ver um cliente acelerar o novo motor Turbo e voltar do test drive com um sorriso que mal cabe no rosto.

O FENÔMENO NAS VENDAS: A CONFIANÇA DO BRASIL