Como diretor do Grupo Proeste Nissan, posso dizer que vi muitos lançamentos ao longo dos anos. Mas poucas vezes testemunhei o que estamos vivendo desde julho, quando as primeiras unidades do Novo Nissan Kicks 2026 chegaram ao nosso showroom. Não foi apenas a chegada de um carro; foi a chegada de um novo padrão.
Estamos agora no final de outubro, e o que era expectativa se tornou uma realidade vibrante. Nestes quatro meses, o que mais nos impressiona, do lado de cá do balcão, não são apenas os números - que são Israel Santos expressivos - mas a reação humana. É a emoção de ver um cliente acelerar o novo motor Turbo e voltar do test drive com um sorriso que mal cabe no rosto.
O FENÔMENO NAS VENDAS: A CONFIANÇA DO BRASIL
Para entender o impacto do Novo Kicks 2026, precisamos olhar para os números. Desde a sua chegada, a "família Kicks" (somando a nova geração e a versão de entrada) tem consistentemente figurado entre os SUVs mais vendidos do Brasil, ultrapassando a marca de 6.300 unidades emplacadas por mês em nível nacional.
A nova geração 2026, com sua plataforma moderna e motorização turbo, rapidamente encontrou seu espaço, contribuindo com mais de 2.000 unidades mensais para esse total, provando uma aceitação imediata.
Aqui no Estado de São Paulo, o maior e mais competitivo mercado do país, essa tendência é ainda mais forte. Em nossas lojas do Grupo Proeste, sentimos essa demanda pulsar diariamente. A procura não é apenas por um SUV, é pela tecnologia e pelo design arrojado que o Kicks 2026 oferece.
O VEREDITO DOS ESPECIALISTAS (E O NOSSO TAMBÉM)
José Antônio Foganholi e Israel Santos (Foto: Divulgação)
A imprensa especializada foi unânime em seus elogios, e suas palavras ecoam o que vemos aqui. Os críticos destacam o "salto em tecnologia e segurança". Fala-se muito do sistema ProPILOT, a tecnologia de condução semiautônoma que, nas palavras de um jornalista, "transforma o trânsito pesado em uma experiência relaxante".
Outro ponto de admiração é a cabine. O painel duplo digital com telas de 12,3 polegadas e o teto solar panorâmico criam um ambiente premium, mas o destaque absoluto é o sistema de som BOSE® Personal Plus, com alto-falantes integrados diretamente no encosto de cabeça do motorista. É uma imersão sonora que redefine o que esperamos de um carro dessa categoria.
O FEEDBACK QUE REALMENTE IMPORTA: A VOZ DOS NOSSOS CLIENTES
Para nós, do Grupo Proeste, o feedback mais valioso é o que ouvimos no showroom. E ele tem sido consistentemente positivo.
"Eu estava em dúvida entre três SUVs", nos disse um cliente de Bauru na semana passada, "mas quando dirigi o Kicks 2026, a decisão foi instantânea. O motor turbo responde muito rápido e o silêncio a bordo é impressionante."
Uma cliente de Botucatu, mãe de dois filhos, destacou outro ponto: "Ele é lindo por fora, mas me ganhou por dentro. O espaço interno é surreal, e o porta-malas (agora com 470 litros) é o maior que encontrei. Finalmente um carro que une design e funcionalidade para a família."
A COROAÇÃO: O SELO DA QUATRO RODAS
Para coroar esse sucesso, a família Nissan Kicks recebeu recentemente o prestigiado selo "Melhor Revenda 2025" da revista Quatro Rodas. Este prêmio não é apenas um troféu; é a garantia para o consumidor de que ele está fazendo um investimento inteligente. Ele atesta a liquidez, a confiança na marca e a baixa desvalorização do veículo. Em um mercado tão dinâmico, comprar um carro que mantém seu valor é fundamental.
UM CONVITE À EMOÇÃO
Os números confirmam, os críticos aplaudem e os clientes se apaixonam. Mas nenhuma matéria de jornal pode descrever a sensação de segurar o volante, sentir a aceleração do motor turbo e experimentar a tecnologia japonesa em sua forma mais refinada.
Por isso, encerro esta matéria não como um diretor, mas com um convite pessoal. Venha até uma concessionária Proeste Nissan. Venha fazer um test-drive no Novo Nissan Kicks 2026.
Venha entender por que estamos tão orgulhosos e por que temos certeza de que você vai se apaixonar. E para celebrar este momento de sucesso, estamos com condições especiais de fábrica, oferecendo descontos de até R$ 18.000,00 para você sair dirigindo a maior revolução do segmento. Esperamos por você!
Robusto e impactante
Nissan Kicks Advance 2026 (Foto: Pedro Danthas/Divulgação Nissan)
Na visão frontal, o desenho é geométrico moderno e ousado. Os faróis dianteiros têm assinatura exclusiva, luzes diurnas em filetes, para criar uma frente icônica, contrastando formas para acentuar o porte robusto. E toda a iluminação usa LEDs. O design da traseira é igualmente expressivo, mas elegante, com um discreto spoiler no teto, antena tipo tubarão e lanternas de LED aplicadas na moldura preta que se sobressai em toda a parte de trás do carro. Essa peça divide a tampa do porta-malas em dois segmentos, além de harmonizar com o para-choque e caixas de rodas traseiras. As caixas de rodas salientes, por sinal, emolduram as exclusivas rodas desenvolvidas para o modelo, que tem aro 19 nas versões Exclusive e Platinum, tamanho inédito nesse segmento.
Dentro, ele tem visual tão moderno e arejado como o do exterior, projetado para ser um contraponto à robustez externa ao passar sensação de proteção envolvente, como se fosse um casulo. No painel, que forma espécie de monolito tecnológico, uma tela para acomodar os instrumentos e outra para o sistema de infoentretenimento, ambas de alta definição. O teto solar panorâmico, com abertura e fechamento com acionamento elétrico, traz luz e leveza ao interior.