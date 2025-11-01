O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou na quinta-feira (30), a Cerimônia de Posse das diretorias eleitas para a entidade no quadriênio 2026-2029. A diplomação foi conduzida pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que foi reeleito para o cargo e também empossado.

Também tomaram posse, dentre outros, o primeiro vice-presidente, Francesconi Júnior; o segundo vice-presidente, Luiz Alberto Soares Souza; o terceiro vice-presidente, Erly Domingues de Syllos; a primeira diretora-secretária, Marcia Quintão Nadalini Gonçalves; segunda diretora-secretária, Elizabeth Bighetti Bozza; o terceiro diretor-secretário, Douver Gomes Martinho; primeiro diretor-financeiro, Alfredo Emilio Bonduki; segundo diretor-financeiro, Demétrio Augusto Zacharias e o terceiro diretor-financeiro, Ubiraci Moreno Pires Correa.

Da Diretoria Regional de Bauru, foram empossados a diretora titular, Gisela Maria Ozório Casarin Fedel; o 1º vice-diretor, Marcos Monteiro de Oliveira e o 2º vice-diretor, Sidnei Bergamaschi. Eles estarão à frente da entidade no quadriênio 2026-2029.