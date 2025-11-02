O Termas Pacu, em Mineiros do Tietê, é o destino ideal para quem busca lazer, descanso e muita diversão em família. São mais de 20 atrações, incluindo toboáguas para todas as idades, piscinas com águas quentinhas, o maior toboágua em formato de jacaré esculpido à mão do Brasil, área infantil, equipe de recreação, apresentações musicais e a grande novidade: a maior piscina de ondas da região, com direito a praia artificial e areia de verdade. Tudo isso com estrutura completa e ambiente seguro para você viver um dia espetacular.
PISCINA
A Piscina de Ondas do Termas Pacu é uma atração que encanta visitantes de todas as idades com suas ondas suaves e água convidativa. Sendo ela a 1ª maior piscina de ondas da região, com mais de 2 milhões de litros de água.
CRIANÇA
Nessa área, as famílias encontram tudo o que precisam: espaços exclusivos para bebês e crianças, toboáguas, piscinas com rampa, splash, mini rio lento, além de uma zona de alimentação confortável, com espreguiçadeiras e estrutura pensada para o descanso dos acompanhantes.
TOBOLOKO
São 5 tobogãs radicais: 3 caracóis, 1 Kamikaze e o famoso Freefall, reconhecido como o segundo maior da América Latina. Para completar a emoção, há também uma queda de mais de 30 metros.
RIO LENTO
A correnteza suave transporta você e sua boia por um passeio calmo, com águas aquecidas, proporcionando conforto e um clima acolhedor. Uma excelente opção para curtir em família com serenidade, ideal para quem busca relaxar longe do agito dos toboáguas.
BAR MOLHADO
Desfrute de um drinque gelado sem sair da piscina, no Bar Molhado do Termas Pacu! Aproveite petiscos enquanto relaxa, curtindo o clima descontraído e boa música. Um lugar perfeito para socializar e aproveitar cada momento do seu dia no parque.
TROPICAL
Com águas cristalinas e um visual que remete ao clima praiano. Uma de suas atrações é a Piscina de Bolhas, onde jatos de água formam pequenas bolhas e movimentos divertidos, tornando a experiência ainda mais animada.
ENCANTADA
A Ilha Encantada é diversão garantida para as crianças! Com escorregadores, brinquedos aquáticos, os Cogumelos Felizes, que lançam jatos de água em cascata, e a Baleia, um brinquedo aquático gigante, oferece um espaço seguro e colorido para os pequenos se aventurarem e se refrescarem, enquanto os pais relaxam por perto.
PISCINA DA RAMPA
A Piscina da Rampa oferece diversão e aventura com sua rampa molhada. Destaque para o Jacaré esculpido à mão, um dos maiores do Brasil, e para a Cobra, que tornam a experiência ainda mais emocionante e visualmente única.
ONDE FICA:
O Termas Pacu fica em Mineiros do Tietê, no estado de São Paulo, na rodovia SP-304 (Deputado Amauri Barroso de Sousa), no km 273, entre Jaú e Dois Córregos, a cerca de 50 km de Bauru.
Contato pelo WhatsApp (14) 3652-1710