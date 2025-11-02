O Termas Pacu, em Mineiros do Tietê, é o destino ideal para quem busca lazer, descanso e muita diversão em família. São mais de 20 atrações, incluindo toboáguas para todas as idades, piscinas com águas quentinhas, o maior toboágua em formato de jacaré esculpido à mão do Brasil, área infantil, equipe de recreação, apresentações musicais e a grande novidade: a maior piscina de ondas da região, com direito a praia artificial e areia de verdade. Tudo isso com estrutura completa e ambiente seguro para você viver um dia espetacular.

PISCINA

A Piscina de Ondas do Termas Pacu é uma atração que encanta visitantes de todas as idades com suas ondas suaves e água convidativa. Sendo ela a 1ª maior piscina de ondas da região, com mais de 2 milhões de litros de água.