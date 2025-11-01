A instância mais alta do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu, por unanimidade, que é possível suprimir vegetação em lotes urbanos regularizados na Vila Aviação, em Bauru. A decisão foi tomada pelo Órgão Especial do TJ-SP, formado por 25 desembargadores. O colegiado entendeu que, em áreas já urbanizadas e com loteamentos aprovados há décadas, valem as regras ambientais da época em que o bairro foi criado, e não as leis aprovadas depois, como a do Cerrado, que é de 2009. A medida deve uniformizar o entendimento do tribunal sobre casos semelhantes.

A decisão, proferida em 22 de outubro, semana passada, foi relatada pela desembargadora Sílvia Rocha e teve sustentação oral do advogado de Bauru Adilson Elias de Oliveira Sartorello, que tem várias ações dessa natureza distribuídas na Justiça. Segundo ele, o julgamento representa um marco importante na consolidação da tese sobre o direito de construir em áreas urbanas devidamente regularizadas.

A cúpula do Tribunal reconheceu que, nos casos de loteamentos urbanos legalmente aprovados e registrados, o direito de suprimir vegetação não depende de legislação ambiental posterior, mas sim da lei vigente na data do licenciamento e do registro do loteamento, explicou Sartorello. Ele representa o proprietário de terrenos de um loteamento aprovado em 1947, em Bauru.