A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), apoia a Feira de Empregabilidade Rotaract, com a realização do Rotaract Club de Bauru-Norte.

A ação ocorrerá neste sábado (1), das 14h às 16h30, na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55. Com o objetivo de promover oportunidades de recolocação profissional para a população bauruense, com foco especial em pessoas com 45 anos ou mais, o evento contará com a presença de empresas locais que estarão recebendo currículos e cadastrando candidatos para futuras contratações.

Entre as participantes estão as empresas HCosta, Paschoalotto, Join4, Nexum Tecnologia e Concilig.