Durante sua fase inicial, a construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) na rua Padre João, 8-50, região do bairro Altos da Cidade, em Bauru, fez desabar o muro da casa do empresário Gustavo Rodrigues Teixeira, que mora ao lado do lote em obras com a esposa, dois filhos e um cachorro.

O problema afetou ainda a edícula do imóvel do munícipe, que entrou na Justiça para produção antecipada de provas. Ele cobra providências da prefeitura que, por sua vez, aponta a empresa executora como responsável pela recomposição de eventuais danos a terceiros.

Em nota, a administração municipal ainda explica que, por meio das secretarias de Educação e de Infraestrutura, acompanha o caso. "Reiteramos o compromisso com uma solução justa e respeitando as determinações judiciais".