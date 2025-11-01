As vezes, a pessoa estuda e atende tantos casos de câncer e outras neoplasias, que esquece de se atualizar sobre a inflamação e aí quando vai falar ou escrever sobre o assunto, comete algumas gafes cientificas básicas, tal como achar que inflamação e infecção são sinônimos. E não são, e nunca foram. A infecção viral da hepatite e do HPV provocam câncer, a inflamação não!

Outra gafe cientifica é confundir reparação com regeneração. Depois que a inflamação consegue eliminar o agressor, as suas células e substâncias acionam a reparação na derme, submucosa, osso, cartilagem, etc. Assim começa a proliferação de vasos, nervos, e células do local para devolver a normalidade ao tecido vascularizado. Em dias, volta-se ao normal sem cicatriz, mas tem casos que ficam sinais. Esta reconstrução depois da inflamação, chama-se reparação. Se ficar marcas pode ser chamado de cicatrização, o que acontece na minoria de casos.

A regeneração é outro processo que independe da inflamação. Ela ocorre em tecidos não vascularizados como epitélio da pele e mucosas, nervos periféricos, glândulas e vísceras, como o fígado. Quando estas partes são lesadas, ocorre proliferação e reconstituição sem inflamação e isto se chama regeneração. Mas, quem não estuda há muito o tempo o assunto, confunde reparação ou regeneração como sinônimos.